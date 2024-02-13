13 февраля 2024, 10:21

Боксер из США решил поддержать Путина на президентских выборах

Читайте нас в: Google Новости

Боксер из Соединенных Штатов Кевин Джонсон планирует голосовать на президентских выборах в России за главу государства Владимира Путина. Об этом спортсмен рассказал РИА «Новости».

«Я пойду лично голосовать за Путина! Очень хотел бы с ним когда-нибудь увидеться, пожать руку», - сказал боксер.

Он признался, что также хочет сыграть с Путиным в шахматы, исполнить композицию на пианино и поблагодарить за то, что «разрешил быть частью этой страны».

В начале января глава государства подписал указ о предоставлении Джонсону российского гражданства.

Выборы президента пройдут в первый месяц весны. Они будут длиться три дня с 15 по 17 марта. На выборы баллотировались четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.

Накануне свою поддержку действующему главе государства выразил рэпер ST (Александр Степанов). Также он выразил радость за то, что его треки используют в патриотических роликах.

Спортсмены Владимир Путин Выборы Выборы президента — 2024
13 февраля 2024, 00:37
Международная федерация хоккея продлила отстранение российских спортсменов
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон-2024/25. Об этом сообщили на сайте организации.

«На основе тщательного анализа совет IIHF пришел к выводу, что возвращение национальных сборных и клубов России и Белоруссии в состав участников соревнований под эгидой организации пока небезопасно», - указали в сообщении.

Отстранение белорусских спортсменов также распространили на финальный олимпийский квалификационный раунд, который пройдет в августе. Совет IIHF продолжит рассмотрит реинтеграцию сборных на сезон-2025/26 в мае следующего года.

Бывший президент IIHF Рене Фазель заявил, что российских спортсменов нужно вернуть на международные соревнования вслед за Израилем, писал RT. IIHF объявила о решении отстранить от международных соревнований на неопределенный срок сборные России и Белоруссии в конце февраля 2022 года.

Белоруссия Хоккей Россия Отстранение России от соревнований
12 февраля 2024, 21:35
Федерация хоккея России осудила поступок юниоров на Кубке будущего в Белоруссии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Федерация хоккея России негативно прокомментировала поведение хоккеистов юниорской сборной РФ после отказа от наград на Кубке будущего в Минске. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба ФХР.

Как отметили в организации, поведение игроков, которые во время награждения не стали принимать индивидуальные и командные призы, не приветствуется. При этом в ФХР напомнили, что российские спортсмены участвовали в послематчевом рукопожатии и прослушали гимн Белоруссии.

Российская команда проиграла белорусами в заключительном матче турнира 10 февраля. Игра завершилась со счетом 5:6. Игроки выразили недовольство некоторым решениям судей.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оценил отказ игроков юниорской сборной России от получения на турнире «Кубок Будущего», писал RT. По его мнению, тренер юношеской сборной должен был проконтролировать ситуацию.

Спортсмены Белоруссия Награды Хоккей Россия
12 февраля 2024, 21:25
WADA закрыло 409 допинг-дел против россиян из базы Родченкова
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Всемирное допинговое агентство (WADA) закрыло без санкций 409 допинг-дел, начатых против российских спортсменов по базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

В конфиденциальном отчете агентства было зарегистрировано 834 вероятных случая нарушения, но почти половину закрыли из-за отсутствия результатов. Кроме того, по 145 случаям расследование продолжается.

Прошлой осенью WADA сообщало о вынесении решений по 282 делам.

Дела против россиян открыли после того, как сбежавший из России бывший глава LIMS Григорий Родченков передал агентству копию базы. В ней содержались результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год.

В США он превратился в главного информатора WADA. Его показания легли в основу расследования комиссии Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Итог разбирательства - вывод, что РФ на государственном уровне покрывала употребление спортсменами запрещенных препаратов, власти России отрицали эти обвинения.

Ранее министр спорта Олег Матыцин сообщил, что Россия согласовала с WADA выплату взноса за 2023 год , но сумму выплаты не назвал. Также страна договорилась об установке формулы взноса на 2024 год.

Всемирное допинговое агентство (WADA) закрыло без санкций 409 допинг-дел, начатых против российских спортсменов по базе данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал ARD.

Спортсмены Допинг WADA Санкции Россия Запад
12 февраля 2024, 16:31
Главные лыжные старты сезона прошли в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Главные лыжные марафоны сезона — «Лыжня России» и Московский лыжный марафон — прошли в столице 9–11 февраля. Об этом сообщили в городском департаменте спорта.

«Лыжня России» стартовала с соревнований юниоров 9 февраля в олимпийском комплексе «Лужники». Школьники от восьми лет и старше боролись за победу на трассах длиной в один, три и пять километров. Каждый из финалистов получил памятную медаль.

На следующий день, 10 февраля, основные заезды «Лыжни России» прошли в зоне отдыха «Битца», где, несмотря на сложные погодные условия, сотни участников вышли на десятикилометровую дистанцию. Среди них были как опытные спортсмены, так и любители лыжного спорта.

В самом крупном испытании, Московском лыжном марафоне, который состоялся 11 февраля, участвовали 1078 человек. Они старались преодолеть дистанции в 17 и 51 километр, проложенные в «Битце». Каждый из трех стартов посетили крупные спортивные деятели, включая олимпийских чемпионов Никиту Крюкова и Михаила Девятьярова, а также медалиста чемпионата мира и Олимпиады Александра Панжинского.

«Сегодня в Москве почти 47 тысяч человек занимаются лыжными гонками регулярно. В этом им помогают 396 специально созданных лыжных трасс общей протяженностью 503 километра», - отметили в пресс-службе столичной мэрии.

Минтранс Подмосковья составил список маршрутов , на которых можно добраться до популярных горнолыжных спусков, среди которых «Сорочаны», «Лисья гора» и другие.

Главные лыжные марафоны сезона - «Лыжня России» и Московский лыжный марафон - прошли в столице 9–11 февраля. Об этом сообщили в городском департаменте спорта.

Отдых Спортсмены Москва

Новости по теме