Боксер из США решил поддержать Путина на президентских выборах

«Я пойду лично голосовать за Путина! Очень хотел бы с ним когда-нибудь увидеться, пожать руку», - сказал боксер.

Он признался, что также хочет сыграть с Путиным в шахматы, исполнить композицию на пианино и поблагодарить за то, что «разрешил быть частью этой страны».

В начале января глава государства подписал указ о предоставлении Джонсону российского гражданства.

Выборы президента пройдут в первый месяц весны. Они будут длиться три дня с 15 по 17 марта. На выборы баллотировались четыре кандидата: Владимир Путин, Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков.

Накануне свою поддержку действующему главе государства выразил рэпер ST (Александр Степанов). Также он выразил радость за то, что его треки используют в патриотических роликах.