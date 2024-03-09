Боксер Джошуа нокаутировал экс-чемпиона UFC Нганну в поединке в Эр-Рияде

Британский боец отправил противника в нокдаун в первом раунде, но Нганну пришел в себя и продолжил поединок. В следующем раунде Джошуа нокаутивал соперника.

Для камерунца бой в Эр-Рияде стал вторым в профессиональном боксе после его ухода из UFC в начале 2023 года.

Джошуа прокомментировал поединок с камерунцем и высоко оценил способности своего противника.

«Он отличный боец, у него вдохновляющая история, но в боксе есть один победитель», - процитировал британца «Чемпионат».

Ранее знаменитый американский спортсмен, бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон анонсировал бой с актером и видеоблогером Джейком Полом. Они встретятся на ринге «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в городе Арлингтоне в США 20 июля. Тайсон подчеркнул, что уже подписал контракт на участие в поединке.