17 июля 2024, 14:17

Боец RCC Штырков оценил шансы Минеева и Исмаилова на победу в боксерском поединке

РИА «Новости»
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Российские бойцы Владимир Минеев и Магомед Исмаилов встретятся в третий раз для того, чтобы окончательно решить, кто же сильнее. Первая встреча спортсменов закончилась ничьей, а во второй Минеев одержал победу в третьем раунде. Оба боя прошли по правилам смешанных единоборств. На этот раз бойцы поднимутся на боксерский ринг. Шансы на победу спортсменов в комментарии 360.ru оценил боец RCC Иван Штырков, который принимал участие в боях с обоими соперниками.

Он отметил, что оценивает шансы Магомедова на победу выше, так как у него хороший опыт в профессиональных боях по боксу.

«У него именно ударная техника, и она неудобна для соперника. Он работает в левше, и его скоростные и взрывные атаки очень неожиданные. К ним всегда очень тяжело подготовиться. Также он раскачивается и заставляет постоянно напрягаться, что доставляет определенный дискомфорт», - заявил Штырков.

Боец добавил, что стихия Владимира Минеева - это кикбоксинг, который отличается от классического бокса дистанцией, а также включает в себя удары ногами. Но так как предстоящий поединок спортсмены проведут по правилам бокса, Минееву его навыки не помогут.

«Поэтому 60 на 40% в пользу победы Маги», - пояснил Штырков.

Собеседник 360.ru добавил, что Магомедов уже сделал выводы в противостоянии с другими оппонентами, владеющими смешанными стилями боев, поэтому накопленный опыт он вполне может использовать в своем противостоянии против Минеева.

Перед обоими бойцами стоит еще одна задача - продержаться восемь раундов по три минуты. Это достаточно длительная дистанция для любого бойца, даже профессионального. Штырков подчеркнул, что сам поединок ему больше интересен с точки зрения давней истории противостояния Исмаилова и Минеева, которую он назвал трилогией.

Магомед Исмаилов и Владимир Минеев встретятся на Live Арене в Одинцове в ближайшую субботу, 20 июля. В Министерстве физической культуры и спорта Московской области заявили, что трансляцию боя увидят зрители из 10 стран мира.

Спортсмены Бокс Магомед Исмаилов
16 июля 2024, 13:11
Главу футбола Колумбии Хесуруна арестовали за драку после финала Кубка Америки
Global Look Press
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Главу Колумбийской федерации футбола Рамона Хесуруна вместе с сыном арестовали за драку после финального матча Кубка Америки. Об этом сообщил сайт ESPN.

Драка произошла в одном из помещений стадиона. Как уточнили журналисты, 71-летний президент Колумбийской федерации футбола и его сын напали на сотрудников службы безопасности.

По данным сайта CW , Хесурун хотел выйти на поле и поучаствовать в церемонии награждения. Но его вместе с сыном не пустили, так как у них не было аккредитации. Обоих после матча арестовали.

Победителем Кубка Америки стала сборная Аргентины. Встреча прошла на стадионе «Хард Рок» в Майами. Основное время матча закончилось нулевым счетом. Но в дополнительное время игрок сборной Аргентины Лаутаро Мартинес победный гол.

После финала форвард Лионель Месси опубликовал снимок с двум Кубками Америки. На фото он показал трофеи 2021 и 2024 годов.

Драки Футбол
16 июля 2024, 13:00
Всемирные игры дружбы перенесли на 2025 год
РИА «Новости»
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С 2024 на 2025 год перенесли Всемирные игры дружбы, которые запланировали к проведению в России. Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики страны Максим Агапитов, которого процитировало РИА «Новости».

«Были запланированы Игры дружбы. Официально знаю, что эти Игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как на международные», - уточнил Агапитов на пресс-конференции.

В оргкомитете, по данным СМИ, ранее обсуждали вопрос о вероятном переносе соревнований.

Игры дружбы должны были состояться с 15 по 29 сентября 2024 года. Предполагалось, что их примут Москва и Екатеринбург. В турнир планировали включить соревнования по 33 летним видам спорта.

От участия в Играх дружбы призывал отказаться Международный олимпийский комитет. Свою позицию МОК изложил в декларации против политизации спорта, опубликованной в марте.

По словам вице-премьера России Дмитрия Чернышенко, интерес к Играм дружбы проявило большое количество стран. Принять участие в них они собираются, не взирая на запреты МОК.

Спортсмены Запреты Россия Международный олимпийский комитет
15 июля 2024, 18:12
Суперкубок по футболу открылся выступлением «Землян» с гимном России
РИА «Новости»
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Открывающий новый футбольный турнир матч Суперкубка между командами петербургского «Зенита» и «Краснодара» сопровождало выступление группы «Земляне», которая исполнила гимн России, а также свой главный хит «Трава у дома». Как сообщила пресс-служба «Русской Медиагруппы», игра прошла на стадионе «Волгоград Арена» в минувшую пятницу, 13 июля.

Посмотреть матч действующего чемпиона страны и обладателя Кубка пришли 42 тысячи зрителей. Но, кроме состязания между ведущими футбольными клубами России, для посетителей также подготовили насыщенную шоу-программу в рамках сотрудничества Российского футбольного союза и «Русской Медиагруппы».

Группа «Земляне» в знак уважения к болельщикам и футболистам вышла на поле в строгих костюмах. Свое выступление коллектив открыл с исполнения гимна России, а после исполнил песню «Трава у дома», которой подпевали все собравшиеся.

Также на открытии матча выступили Dj Smash и Ольга Серябкина со своим новым треком «Супергерой», а после них на поле вышли 400 танцоров с флешмобом под песню «Погудим» от Rasa и ярким световым шоу. Завершила шоу-программу после окончания матча певица Севиль из группы Artik & Asti, которая исполнила композицию «Грустный дэнс».

Встреча на стадионе Волгограда закончилась разгромной победой петербургского «Зенита» со счетом 4:2. Для клуба это пятый Суперкубок подряд.

Песни Футбол Россия Шоу-бизнес
15 июля 2024, 14:41
«Еще один». Месси опубликовал фото с двумя Кубками Америки
Global Look Press
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Форвард клуба MLS «Интер Майами» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси в социальной сети опубликовал фотографию с двумя Кубками Америки. На фот он держит в руках трофеи образца 2021 и 2024 годов.

«Еще один», - подписал публикацию Лионель.

Фотография Месси за первые два часа набрала пять миллионов лайков.

В ночь на понедельник сборная Аргентины переиграла Колумбию в финальном матче Кубка Америки со счетом 1:0. Месси принял участие в матче в стартовом составе, но во втором тайме покинул поле в связи с травмой.

Для Месси победа в Кубке Америки была 45-м трофеем в профессиональной карьере, он стал самым титулованным футболистом мира. Всего на турнире он провел пять матчей и забил один мяч.

Аргентина победила в Кубке Америки в 16-й раз в своей истории. По этому показателю она обошла сборную Уругвая, в активе которой 15 побед на турнире.

Футбол Лионель Месси

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