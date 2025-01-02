02 января 2025, 12:23

Боец ММА Хакарайя Уилсон умер в новогоднюю ночь в 26 лет

Global Look Press
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Боец смешанных единоборств (ММА) из Новой Зеландии Хакарайя Уилсон скончался в новогоднюю ночь. По информации Daily Mail, полиция не обнаружила признаком насильственной смерти.

Уилсон умер в Гисборне на Северном острове Новой Зеландии, туда он приехал на музыкальный фестиваль Rhythm and Vines.

Полиция обнаружила тело спортсмена, когда их вызвали на место внезапной смерти. Правоохранители заявили, что смерть не является подозрительной, и передали тело коронерам.

На счету Уилсона четыре победы и три поражения в профессиональном боксе. Последний бой он провел 27 октября прошлого года на Бали, тогда он победил техническим нокаутом. Новозеландец обосновался в США.

Бойца ММА Расула Очаева приговорили к трем с половиной годам колонии за перестрелку в Москве. Боксера признали виновным в умышленном причинении тяжкого и легкого вреда с применением оружия. Отбывать наказание спортсмен будет в колонии общего режима.

Боец смешанных единоборств (ММА) из Новой Зеландии Хакарайя Уилсон скончался в новогоднюю ночь. По информации Daily Mail , полиция не обнаружила признаком насильственной смерти.

Спортсмены Бокс Новый год Смешанные боевые искусства MMA Новая Зеландия
02 января 2025, 13:45
Умерла старейшая олимпийская чемпионка Агнеш Келети. Ей было 103 года
Global Look Press
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В Венгрии 2 января скончалась пятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике. Агнеш Келети не стало в возрасте 103 лет, сообщила газета Nemzeti Sport.

До своего дня рождения она не дожила всего неделю - 9 января обладательнице множества спортивных наград могло бы исполниться 104 года.

Келети родилась и выросла в Будапеште. По национальности она была еврейкой. Отец гимнастки погиб в концлагере Освенцим, а сама она в военные годы скрывалась в деревне с поддельными документами.

Первую золотую медаль Олимпийских игр Агнеш выиграла в 1952 году, на соревнованиях в 1956-м завоевала еще четыре награды. Всего у нее было 10 олимпийских медалей.

В правительстве Венгрии подчеркнули, что Келети была старейшей в мире олимпийской чемпионкой и одной из самых выдающихся спортсменок в истории страны.

Накануне Нового года умер чемпион мира по биатлону и президент Федерации биатлона Забайкальского края Геннадий Ковалев. Ему было 79 лет.

Венгрия Спортсмены
01 января 2025, 14:39
Путин поздравил шахматиста Непомнящего с победой на ЧМ по блицу
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин поздравил отечественного гроссмейстера Яна Непомнящего, разделившего победу на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке с норвежцем Магнусом Карлсеном. Телеграмму главы государства разместили на сайте Кремля.

Непомнящий и Карлсен сыграли вничью в финале чемпионата мира по блицу. Норвежец одержал победу в двух стартовых партиях, однако затем Непомнящий сумел сравнять счет. В трех следующих партиях стороны были на равных, а затем Карлсен предложил россиянину разделить первое место.

«Ян Александрович, поздравляю с блестящим выступлением в Нью-Йорке. Вы прошли всю соревновательную дистанцию на отлично, в финале проявили твердый настрой на победу и недюжинную выдержку. Заслуженно стали чемпионом мира, разделив это почетное звание с опытнейшим Магнусом Карлсеном. Молодец! Желаю вам в новом, 2025 году спортивной удачи, здоровья и успехов», - указал в телеграмме Путин.

Ранее российский шахматист Володар Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду в 18 лет.

Владимир Путин
01 января 2025, 05:18
Шахматисты из России и Норвегии разделили титул чемпиона мира по блицу
РИА «Новости»
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Российский шахматист Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен разделили между собой первое место на чемпионате мира по блицу, который прошел в Нью-Йорке. Об этом сообщила пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Оба гроссмейстера показали высокий уровень мастерства.

«Впервые в истории титул чемпиона мира по блицу будет разделен между двумя гроссмейстерами», - заявили в FIDE.

Это решение приняли после того, как каждый из соперников одержал по две победы в финальных партиях. После этого шахматисты сыграли еще три дополнительные партии, которые закончились вничью.

В результате Карлсен предложил Непомнящему разделить победу на турнире. Россиянин согласился.

До этого Непомнящий рассказал в соцсетях, что его оштрафовали за нарушение дресс-кода на турнире по блицу и рапиду в Нью-Йорке, добавив смеющиеся эмодзи в свой пост, сообщило издание Ura.ru.

В конце декабря 2024 года 18-летний российский шахматист Володар Мурзин победил на чемпионате мира по быстрым шахматам, заработав 10 очков по итогам 13 сыгранных партий. Молодого гроссмейстера с победой по рапиду уже поздравил президент РФ Владимир Путин, отметивший, что ему приятно видеть, как российские спортсмены заняли все три места на пьедестале почета.

США Спортсмены Нью-Йорк Норвегия Россия
31 декабря 2024, 20:40
Били и оскорбляли. Тренеров из Азербайджана наказали за насилие над гимнастками
Unsplash
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Дисциплинарная комиссия Фонда гимнастической этики (GEF) на полгода отстранила от соревнований Федерацию гимнастики Азербайджана и тренерский состав за насилие над спортсменками. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Расследование продолжалось с июля 2020 года, когда стало известно о многолетнем физическом и психологическом насилии со стороны тренеров федерации в отношении нескольких гимнасток. Дисциплинарная комиссия обвинила их в нарушении устава, кодекса этики и других правил.

Бывший главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Васильева избивала спортсменок за лишний вес, оскорбляла, лишала денег и запрещала видеться с семьей. За это GEF на восемь лет отстранил ее от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), аннулировал диплом Почетного тренера и пожизненно запретил возглавлять тренерский штаб.

Исполняющая обязанности главного тренера сборной Азербайджана Сияна Васильева ударила спортсменку телефоном, за что получила дисквалификацию на 18 месяцев. Тренер сборной Азербайджана Евгения Валиева преследовала гимнастку за лишний вес и поплатилась 12 месяцами работы. Федерацию гимнастики Азербайджана комиссия отстранила от участия в 25-м заседании Совета в Кавре в 2025 году, в 86-м Конгрессе в Бангкоке в 2026 году и на полгода от участия в любых мероприятиях FIG.

В России под санкции фонда попала Ирина Винер. FIG отстранил тренера на два года.

Спортсмены Азербайджан

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