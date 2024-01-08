08 января 2024, 18:35

Боец ММА Александр Емельяненко принял ислам

РИА «Новости»
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Ветеран ММА Александр Емельяненко действительно принял ислам. Распространившуюся информацию об этом Sport24 подтвердил главный тренер клуба Universal Fighters Расул Магомедалиев.

«Это понятно, что он ислам принял. <…> Так не бывает, что он в Медину на хадж поехал, не принимая ислам. Туда 100% все мусульмане ездят», - заметил он.

Магомедалиев признался, что очень рад за Емельяненко и счастлив, что он «отошел от грязи». Тренер напомнил, что боец страдал от алкогольной зависимости, и ему ничего не помогало. «Огромная радость», когда после такого люди все же начинают жить трезво, подчеркнул Расул Магомедалиев. Теперь Емельяненко будет полезен для общества, заключил собеседник издания.

Весной 2023 года Александр Емельяненко был в предынсультном состоянии.

Блогер Артем Тарасов рассказал, что здоровье спортсмена пошатнула как раз алкогольная зависимость. Он отметил, что Емельяненко «ходит еле живой».

Религия Александр Емельяненко Смешанные боевые искусства MMA
08 января 2024, 16:43
Новый сезон Российской премьер-лиги начнется 19 июля
Freepik
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Следующий сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 19 июля, а завершение его первой части должно произойти 15 декабря. Об этом говорится в положении о соревнованиях на 2024 год, которое опубликовала пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Что касается текущего сезона Кубка России - он закончится 2 июня, а новый запланирован на 23 июля.

По итогам 18 туров в этом сезоне РПЛ лидером является футбольный клуб «Краснодар», обгоняющий «Зенит» на два очка. Соревнования 19-го тура состоятся в начале марта. В том же месяце возобновится Кубок России: игроки поучаствуют в первых матчах четвертьфинала «пути регионов», а также в ответных встречах четвертьфинала «пути РПЛ».

Ранее экс-главный тренер российской сборной Анатолий Бышовец не исключил, что чемпионом РПЛ в сезоне 2023/24 станет «Краснодар». Это может произойти при усилении позиций в клубе.

Российская Премьер-Лига Футбол Россия
08 января 2024, 15:29
«Ничего из себя не представляют». Тарасова — о фигуристах Дэвис и Смолкине
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова жестко высказалась о потенциале танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. В интервью «Матч ТВ» она завила, что фигуристы ничего из себя не представляют.

«Они еще никто, ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», - сказала Тарасова.

Диана и Глеб с 2023 года представляют Грузию. Спортсмены планируют выступить на чемпионате Европы , который пройдет с 10 по 14 января в Литве. Дэвис - дочь тренера Этери Тутберидзе, ее партнер - сын актера Бориса Смолкина. Ранее они выступали за Россию.

Не считает перспективной пару Дэвис и Смолкина и трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина. Она заявила «Матч ТВ» , что их переход в другую сборную был вынужденным. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко в свою очередь считает, что фигуристы еще неопытны, им нужно больше опыта для того, чтобы выступать на крупных турнирах.

С марта 2022 года российских спортсменов не допускали до международных соревнований под эгидой ISU. Летом 2023 года Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии. Пара уже давно не живет в России и более 1,5 года не выступала за нее, поэтому Федерация и одобрила поступивший из Грузии запрос.

Грузия Спортсмены Фигурное катание Европа Россия
08 января 2024, 14:08
Тренера «Аталанты» восхитила физическая форма Миранчука
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Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что российский футболист Алексей Миранчук находится в потрясающей форме. Как написало издание TuttoAtalanta, Гасперини отметил способности спортсмена в матче с «Ромой».

«Он был самым полезным в атаке», - заявил Гасперини.

Тренер добавил, что в команде много хороших игроков, которые показывают высокие результаты. Благодаря этому «Атланте» удается показывать хорошие результаты.

Накануне, 7 января, «Аталанта» сыграла вничью с «Ромой» в матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу. Счет по итогам игры составил 1:1. «Аталанта» с 30 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а «Рома» с 29 очками - восьмое. Гол в ворота римлян забили с передачи Алексея Миранчука. В последнее время иностранные журналисты стали чаще говорить о прогрессе российского спортсмена, называя его одним из самых техничных в «Аталанте».

В этот раз Миранчук сыграл полный матч. В «Атланте» россиянин занимает позицию полузащитника. В итальянскую команду Миранчук пришел 30 августа 2020 года за 14,5 миллиона евро.

Ранее гол россиянина Миранчук помог «Аталанте» разгромить «Салернитану» в Серии А. Для 28-летнего футболиста забитый мяч стал первым в текущем сезоне.

Главный тренер итальянской «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что российский футболист Алексей Миранчук находится в потрясающей форме. Как написало издание TuttoAtalanta , Гасперини отметил способности спортсмена в матче с «Ромой».

Италия Спортсмены Футбол
08 января 2024, 00:42
Футболист Ещенко заявил, что государство пытается лишить его семью второй квартиры
РИА «Новости»
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал в интервью «Матч ТВ», что государство пытается конфисковать у него вторую квартиру. Первую у спортсмена изъяли в декабре 2022 года.

Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко рассказал в интервью «Матч ТВ» , что государство пытается конфисковать у него вторую квартиру. Первую у спортсмена изъяли в декабре 2022 года.

Бывшего супруга нынешней жены Ещенко осудили по делу о финансовых махинациях, причем пострадал и сам спортсмен, у которого конфисковали квартиру. Недвижимость при этом была приобретена им на собственные деньги. И вот продолжаются судебные тяжбы, так как государство решило изъять и вторую.

«Хотят выселить людей, но там есть нюансы: ребенок живет с мамой, а по закону их выселять нельзя», - рассказал Ещенко.

По словам спортсмена, он хотел бы забыть эту историю как «кошмарный сон» и приобрести другое жилье. Потраченные на покупку квартиры и на адвокатов деньги уже не вернуть, а ведь он мог их потратить на ребенка, отметил он.

Ещенко выступал за московский «Спартак» с 2016 по 2021 год. В составе красно-белых он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Ранее футболист петербургского клуба «Зенит» Иван Сергеев рассказал, какой суммы ему хватит на жизнь.

Суд Футбол Россия Недвижимость

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