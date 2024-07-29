29 июля 2024, 09:02

«Боб — ловец шапочек». Мужчина в пестрых плавках стал звездой женского заплыва на ОИ

РИА «Новости»
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Мужчина в ярких плавках стал звездой в СМИ и социальных сетях после того, как прыгнул в бассейн на Олимпийских играх в Париже. Он нырнул в воду, чтобы достать шапочку одной из участниц соревнований.

Во время предварительного женского заплыва в воскресенье на дистанции 100 метров брассом представительница США Эмма Уэббер потеряла в бассейне свою шапочку. После заплыва к воде подошел мужчина в пестрых плавках, которого трибуны встретили восторженным свистом.

После этого он прыгнул в воду и достал головной убор со дна. Выйдя из бассейна, он победоносно вскинул руку с шапочкой вверх. Зрители в ответ начали еще громче аплодировать «герою момента». Комментаторы Игр назвали неизвестного мужчину «Боб - ловец шапочек». При этом судьба шапочки пока остается неизвестной.

Уэббер заняла 23-е место в квалификационных заплывах и не прошла в полуфинал соревнований. Турнир по плаванию на Олимпиаде проходит с 27 июля по 4 августа.

Спортсмены Мужчины Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 07:35
Победителя гран-при Бельгии дисквалифицировали за слишком легкий болид
РИА «Новости»
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Британский гонщик, член команды Mercedes Джордж Расселл победил в гран-при Бельгии 14-го этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формула 1». Однако его дисквалифицировали на недовес, сообщила пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Масса его Mercedes W15 оказалась меньше минимально допустимых 798 килограммов. Ошибку обнаружили после того, как из автомобиля слили 2,8 литра топлива. Весы показали на 1,5 килограмма меньше минимального значения, указанного в правилах соревнований.

Гоночные комиссары провели расследование и не нашли смягчающих обстоятельств. Ответственность за ошибку возложили на команду Mercedes. Расселла дисквалифицировали, а победу присудили его товарищу по команде Льюису Хэмилтону. Второе место гран-при Бельгии отдали Оскару Пиастри из McLaren, третье - Шарлю Леклеру из Ferrari.

Другой британский гонщик, член команды McLaren Ландо Норрис выиграл гран-при Майами - шестой этап «Формулы 1». Эта победа стала первой в его карьере.

Спортсмены Бельгия Машины Формула 1
29 июля 2024, 07:18
Медведев и Сафиуллин проиграли в первом круге Олимпиады в парном разряде
РИА «Новости»
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Российские теннисисты Роман Сафиуллин и Даниил Медведев не сумели выйти во второй круг олимпийского турнира в Париже в мужском парном разряде.

В игре первого круга россияне проиграли представителям Германии Кевину Кравицу и Тиму Пюцу со счетом 4:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 9 минут.

Во встрече второго круга Кравиц и Пюц встретятся с победителями матча Рохан Бопанна/ Шрирамбалай Нараянасвами (Индия) - Эдуар Роже-Васслен/ Гаэль Монфис (Франция).

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаде примут участие 15 россиян в пяти видах спорта: семь теннисистов, один пловец, одна представительница прыжков на батуте, три представителя гребли на байдарках и каноэ.

Согласно решению Международного олимпийского комитета, россияне выступают на Олимпиаде без российских гимна и флага, в нейтральном статусе. Их награды не отображаются итоговой медальной таблице.

Теннис Олимпиада в Париже — 2024
29 июля 2024, 05:38
Осужденный за изнасилование ребенка принял участие в Олимпийских Играх в Париже
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В Олимпийских играх в Париже принимает участие спортсмен, которого ранее осудили за изнасилование ребенка. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Речь идет о пляжном волейболисте Стивене ван де Вельде. Восемь лет назад его приговорили к четырем годам тюрьмы за надругательство над 12-летней девочкой.

При этом Олимпийский комитет Нидерландов допустил его к соревнованиям в этом году, несмотря на судимость по такой статье. По данным Голландской делегации, мужчина «изменился и прошел путь реабилитации». Жители страны все равно недовольны случившимся. По их мнению, есть большая разница между возвращением в общество и тем, чтобы человека чествовали как олимпийца.

«Он может быть свободным человеком, но „образец для подражания“ - это ярлык, которого Ван де Вельде безвозвратно лишился», - написали авторы статьи.

В итоге ван де Вельде встретили на Играх неодобрительными свистами, а в матче против итальянских пляжников его команда проиграла со счетом 1:2.

Ранее словацкий вице-премьер Томаш Тараба назвал Игры в 2024 году стали «символом извращенного упадка». Он отметил, что не поедет на церемонию закрытия ОИ.

Спортсмены Париж Мужчины Изнасилования Нидерланды Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 22:16
«Блевать охота». Призер Олимпиады Виктория Комова назвала тошнотворным открытие Игр в Париже
Global Look Press
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Двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2012 по спортивной гимнастике Виктория Комова раскритиковала церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Свое мнение она выразила Instagram*.

«Какой ужас! Это провал! Со дна постучали. Блевать охота от такого открытия Олимпиады. Россия - лучшая страна! Россия - я люблю тебя!» - написала она.

Комова прикрепила фотографии с церемонии открытия Игр в Париже и в Сочи, чтобы подписчики сравнили разницу.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Елена Вяльбе назвала бессмысленным просмотр открытия Олимпийских игр во Франции. По ее словам, организаторы превратили мероприятие в «жуткую мерзость».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Спортсмены Париж Россия Франция Олимпиада в Париже — 2024

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