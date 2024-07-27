27 июля 2024, 22:16

«Блевать охота». Призер Олимпиады Виктория Комова назвала тошнотворным открытие Игр в Париже

Global Look Press
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Двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2012 по спортивной гимнастике Виктория Комова раскритиковала церемонию открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Свое мнение она выразила Instagram*.

«Какой ужас! Это провал! Со дна постучали. Блевать охота от такого открытия Олимпиады. Россия - лучшая страна! Россия - я люблю тебя!» - написала она.

Комова прикрепила фотографии с церемонии открытия Игр в Париже и в Сочи, чтобы подписчики сравнили разницу.

Ранее олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Елена Вяльбе назвала бессмысленным просмотр открытия Олимпийских игр во Франции. По ее словам, организаторы превратили мероприятие в «жуткую мерзость».

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Спортсмены Париж Россия Франция Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 18:28
«Убийца футбола». Российские болельщики забили тревогу из-за Fan ID
Unsplash
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Система Fan ID завела ситуацию с поддержкой команд РПЛ в тупик. Об этом «Ридусу» заявил химкинский депутат, представитель «Офицеров России» Артур Каримов.

Он объяснил, что для возвращения интереса болельщиков к большому футболу необходимо внести ряд изменений в систему Fan ID. Из-за нее фанаты объявили бойкот и уже второй год отказываются от посещений матчей.

«Руководители многих команд и спортсмены уже не раз открыто говорили, что система Fan ID провалилась», - напомнил депутат.

Он добавил, что внутри общества необходимо начать диалог, иначе большой футбол в России будет деградировать. Депутат призвал защитить права болельщиков и остановить «убийство» этого вида спорта.

«Игроки команд прямо с футбольных полей не раз уже поддерживали ставший популярным теперь общефанатский заряд: „Fan ID - убийца футбола“», - подчеркнул он.

Ранее автор Telegram-канала «Дубль Вэ» Анатолий Горсков прокомментировал инициативу об отмене Fan ID. По его словам, некоторые фанаты считают законопроект пиар-акцией и не верят, что его примут.

Химки Футбол
27 июля 2024, 01:19
Веснина показала форму россиян, выступающих на ОИ-2024 в нейтральном статусе
Global Look Press
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Теннисистка Елена Веснина продемонстрировала форму российских атлетов, выступающих на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Фотографию спортсменка разместила в своих соцсетях.

«Париж-2024. Мои пятые Олимпийские игры, а ощущения, как в первый раз», - написала российская теннисистка.

Елена Веснина вошла в число 15 россиян, допущенных до Олимпийских игр 2024 года в нейтральном статусе. На фото теннисистка позирует в бело-мятном спортивном костюме на улице Парижа.

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пожелал удачи российским теннисистам, допущенным до Игр в Париже. Он призвал теннисистов доказать и показать всем, что Россия - страна, которая воспитывает чемпионов.

Фото Париж Соцсети Теннис Олимпиада в Париже — 2024
27 июля 2024, 00:30
Первого спортсмена на Олимпиаде-2024 в Париже отстранили из-за допинга
Unsplash
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Выступающего за Ирак дзюдоиста Саджата Ганима Сехена отстранили от Олимпийских игр 2024 года, так как в его допинг-пробе обнаружили следы запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) французская лаборатория 25 июля сообщила о том, что в допинг-пробе спортсмена выявили запрещенные анаболические стероиды: метандиенон и болденон.

В результате Сахена дисквалифицировали, ему запретили соревноваться и тренироваться в рамках Олимпийских игр 2024 года, которые стартовали в Париже. Это решение он может обжаловать в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Олимпийские игры завершатся 11 августа.

Сахен стал первым спортсменом, кого отстранили из-за положительной допинг-пробы, а французскую бегунью Соункамбу Силлу прямо перед стартом игр не допустили к церемонии открытия Олимпиады из-за хиджаба.

Спортсмены Допинг Олимпиада в Париже — 2024
26 июля 2024, 07:03
Организаторов ОИ-2024 обвинили в сегрегации после отстранения легкоатлетки за хиджаб
Global Look Press
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Темнокожую легкоатлетку Соункамбу Силлу не пустят на открытие Олимпиады-2024 из-за мусульманской одежды. Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала это проявлением сегрегации и нарушением принципов спортивного движения.

«Очередной вопиющий акт сегрегации произошел накануне Олимпийских игр в Париже. <…> Данное международное спортивное мероприятие не имеет ничего общего с заявленными больше века назад в Париже целями Олимпийского движения», - сказала она.

Захарова поставила французскую легкоатлетку в один ряд с российскими и белорусскими спортсменами, которым разрешили выступать лишь под нейтральным флагом , и заявила о работе дискриминационной машины административно-политического регулирования. По ее мнению, коллективный Запад попрал принцип «Спорт вне политики» и поступил вопреки провозглашенному стремлению к многообразию.

Силлу из-за хиджаба не допустили до участия в церемонии открытия Олимпиады в Париже, которая пройдет 26 июля, сообщил RT. Спортсменка выступит за женскую и смешанную команды Франции по бегу на 400 метров.

Мария Захарова Франция Ислам Олимпиада в Париже — 2024

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