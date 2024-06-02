Бивол отправил в нокаут Зинада и защитил пояса WBA и IBO

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Чемпион UFC в легком весе 32-летний Ислам Махачев победил американского легковеса Дастина Порье и в третий раз защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата. Соревнования прошли в Ньюарке на арене Prudential Center в ночь на 2 июня.

Как отметили на сайте UFC , российский спортсмен одержал победу над соперником, проведя удушающий прием в пятом раунде.

Тридцатипятилетний Дастин Порье - четвертый в рейтинге лучших бойцов дивизиона. На его счету 30 побед и девять поражений. Махачев признался, что одолеть его на турнире UFC 302 было непросто.

«Дастин был блестяще подготовлен. Порье смог доставить мне много трудностей», - процитировал бойца ММА РБК.

В карьере самого Ислама Махачева 26 побед и только одно поражение.

В 2023 году боец смешанных единоборств заявил журналистам, что не планирует завершать карьеру. Он констатировал, что «не стоит на месте» и демонстрирует рост показателей из года в год.