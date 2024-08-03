Битвой Давида и Голиафа назвали встречу дзюдоистов на Олимпиаде

Так, дзюдоист из Франции Тедди Ринер весит 145 килограммов, а его оппонента Ли Ен Хвана из Южной Кореи 83 килограмма. А разница в росте между борцами составила 30 сантиметров.

В итоге, француз выиграл в противостоянии с корейцем в одной четвертой финала командного микста на Олимпийских играх. Бой длился 90 секунд и закончился со счетом 10:0. Сборная Франции обыграла Южную Корею в четвертьфинале командного турнира со счетом 4:1.

Кадры с поединка разошлись по социальным сетям, где пользователи назвали спортсменов Давидом и Голиафом.

Накануне во время Олимпийских игр спортсменка из Словакии Тамара Потоцкая упала в обморок после индивидуального женского заплыва на 200 метров. Ей стало плохо при выходе из бассейна. Пловчиху доставили в больницу.