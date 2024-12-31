Били и оскорбляли. Тренеров из Азербайджана наказали за насилие над гимнастками

Расследование продолжалось с июля 2020 года, когда стало известно о многолетнем физическом и психологическом насилии со стороны тренеров федерации в отношении нескольких гимнасток. Дисциплинарная комиссия обвинила их в нарушении устава, кодекса этики и других правил.

Бывший главный тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике Мариана Васильева избивала спортсменок за лишний вес, оскорбляла, лишала денег и запрещала видеться с семьей. За это GEF на восемь лет отстранил ее от соревнований под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), аннулировал диплом Почетного тренера и пожизненно запретил возглавлять тренерский штаб.

Исполняющая обязанности главного тренера сборной Азербайджана Сияна Васильева ударила спортсменку телефоном, за что получила дисквалификацию на 18 месяцев. Тренер сборной Азербайджана Евгения Валиева преследовала гимнастку за лишний вес и поплатилась 12 месяцами работы. Федерацию гимнастики Азербайджана комиссия отстранила от участия в 25-м заседании Совета в Кавре в 2025 году, в 86-м Конгрессе в Бангкоке в 2026 году и на полгода от участия в любых мероприятиях FIG.

В России под санкции фонда попала Ирина Винер. FIG отстранил тренера на два года.