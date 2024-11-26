26 ноября 2024, 20:07

Биатлониста Евгения Устюгова лишили двух медалей ОИ-2010 в Ванкувере

РИА «Новости»
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Российского биатлониста Евгения Устюгова лишили золотой и бронзовой медалей Олимпиады 2010 года. Решение приняли из-за якобы нарушения антидопинговых правил в Ванкувере, сообщил сайт независимого органа Biathlon Integrity Unit (BIU).

Евгений Устюгов подавал апелляционное заявление, но его отклонили. В так называемом биологическом паспорте выявили некие «аномалии». Специалисты антидопингового отдела вместе с коллегами из апелляционного отдела отметили, что вынесенное ранее решение абсолютно правомерно.

За нарушение правил биатлониста дисквалифицировали на четыре года. Все его результаты в период с 2010 года и до завершения карьеры (конец сезона 2013/2014 года) аннулировали.

Спортсмены Награды Россия Биатлон
23 ноября 2024, 10:54
Экс-чемпиона UFC Макгрегора признали виновным в сексуальном насилии
Global Look Press
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Ирландский суд признал бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора виновным в изнасиловании Никиты Хэнд в 2018 году. Об этом сообщило агентство Reuters.

Бойца MMA обязали выплатить пострадавшей 250 тысяч евро. В ходе слушаний Макгрегор отверг обвинения в насилии. По данным Express U.S.

, спортсмен рассказал, что употреблял наркотики вместе с Хэнд в дублинском отеле, однако секс был добровольным.

Макгрегор пообещал обжаловать приговор. В соцсети X он написал, что присяжные не выслушали все доказательства.

«Сейчас я со своей семьей сосредоточен на своем будущем. Спасибо за поддержку по всему миру», - отметил Макгрегор.

За свою спортивную карьеру 36-летний Макгрегор завоевал 22 победы и потерпел шесть поражений. Он перестал участвовать в боях после травмы ноги. Последнее состязание ирландский спортсмен провел летом 2021 года - его техническим нокаутом одолел американец Дастин Порье. В декабре 2023 года боец допустил свое участие в выборах президента Ирландии.

Спортсмены Суд UFC Изнасилования Смешанные боевые искусства MMA Ирландия
22 ноября 2024, 03:26
Овечкин несколько недель не сможет выходить на лед
РИА «Новости»
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Капитан команды «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин на одной из последних игр получил травму голени и выбыл на несколько недель. Об этом сообщила пресс-служба хоккейного клуба в соцсети X.

«Овечкин получил травму голени во время игры против „Юты“, он находится в статусе „с недели на неделю“», - сообщила администрация команды.

Хоккеист начал курс восстановления под присмотром медицинского штаба команды. В ближайшее время в Вашингтоне он пройдет дополнительное обследование.

«Вашингтон Кэпиталз» встретился с «Ютой» 18 ноября в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин травмировал ногу в третьем периоде и не смог продолжить игру. Матч завершился со счетом 6:2, российский хоккеист возглавил рейтинг снайперов НХЛ текущего сезона с 15 шайбами и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 26 шайб - 868 против 894.

Спортсмены Хоккей Александр Овечкин
20 ноября 2024, 23:53
World Aquatics допустила россиян и белорусов к соревнованиям
РИА «Новости»
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Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила правила по нейтральному статусу, сняв ограничения на участие российских пловцов в эстафетных соревнованиях и на индивидуальных дистанциях. Об этом сообщил журнал по плаванию Swimming World.

Российские и белорусские спортсмены теперь смогут выступать на международных турнирах по синхронному плаванию, а также в групповых дисциплинах в плавании и прыжках в воду. Атлеты из РФ по-прежнему отстранены только в соревнованиях по водному поло.

До этого россиян и белорусов могли допустить к соревнованиям только в индивидуальных дисциплинах.

Новая редакция правил датирована 18 ноября, причем в них отсутствует указание на выполнение норматива для участия в крупных стартах исключительно за пределами РФ и РБ. Это говорит о том, что стартующий 21 ноября в Санкт-Петербурге чемпионат России на короткой воде может иметь квалификационный статус для участия в чемпионате мира в Будапеште в декабре этого года.

Ранее хоккеист и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов рассказал, что Национальная хоккейная лига лояльна к русским атлетам , понимая, что спорт и политика не должны влиять друг на друга.

Спортсмены Белоруссия Правила Россия Запад
20 ноября 2024, 16:06
Стало известно, сколько получают российские футболисты за вызов в сборную
РИА «Новости»
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Футболисты сборной России получают вознаграждение за вызов в национальную команду, но это символические деньги. Об этом «РБ Спорт» сообщил генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

По его словам, каждый игрок получает менее пяти тысяч долларов (примерно 500 тысяч рублей).

«В период отсутствия официальных соревнований премиальные не выплачиваются. Конечно, они получают меньше пяти тысяч долларов за вызов», - сказал он.

Во вторник, 19 ноября, сборная России под руководством Валерия Карпина на стадионе в Волгограде разгромила Сирию в товарищеском матче. Игра закончилась со счетом 4:0, забитыми мячами отметились дважды Максим Осипенко, Илья Самошников и Алексей Миранчук.

Сборная России по решению ФИФА и УЕФА не принимает участия в официальных матчах под эгидой организаций.

Футбол Сборная России по футболу

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