«В WADA у чиновников скоро кончается срок работы, и они сейчас делают все, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает», - заметил президент.

Путин подчеркнул, что Россия будет всячески поддерживать спорт и развивать свои площадки. Также глава государства выразил уверенность, что без российских атлетов любые турниры будут неполноценными.

«Без России крупные соревнования становятся ущербными», - указал Путин.

Несколько днями ранее CAS принял решение о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. После этого Международный союз конькобежцев (ISU) присудил российским спортсменам третье место по итогам командного турнира на ОИ-2022 в Пекине, отобрав выигранное золото.