28 января 2024, 00:13

«Без них поднимем». Виннер высмеяла девиз Олимпиады без сильнейших атлетов из России

РИА «Новости»
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер заявила, что девиз Олимпийских игр «быстрее, выше и сильнее» вряд ли актуален без сильнейших российских атлетов. О перспективах отечественной художественной гимнастики Винер рассказала в интервью изданию Sport24.

Президент ФХГР заявила, что Россия соответствует большим стандартам, чем Чемпионаты мира и Олимпийские игры. Винер усомнилась в будущем международной федерации гимнастики.

«Мы и без них художественную гимнастику поднимем! <…> Девиз Олимпийских игр <…>: „быстрее, выше и сильнее“. Как этот девиз может быть выполнен на Олимпиаде, если нет сильнейших?» - заявила Винер.

Ранее Винер выказала резко негативное отношение к участию российских атлетов на Олимпиаде без флага и гимна. Гимнастки из России не поедут на ОИ-2024 в Париж, заявила президент федерации.

Международные отношения Россия Олимпийские игры в Париже — 2024
27 января 2024, 21:31
Московский «Спартак» переиграл «Динамо» в серии буллитов чемпионата КХЛ
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Московский хоккейный клуб «Спартак» обыграл «Динамо» в серии буллитов в последней встрече команд в рамках регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона. Встреча закончилась со счетом 4:3, игра проходила на арене «Мегаспорт» в Москве.

В составе красно-белых шайбы забросили Александр Бурмистров (34 минута), Егор Варюшкин (43) и Николай Голдобин (52). Победный буллит реализовал нападающий Егор Чезганов.

У «Динамо» отличились Джордан Уил (31), Игорь Чернышов (38) и Бреннан Менелл (59).

Матч «Спартак» - «Динамо» побил рекорд посещаемости в текущем сезоне на арене «Мегаспорта». На трибунах за игрой наблюдали 10 655 болельщиков.

Череповецкий хоккейный клуб «Северсталь» 14 января обыграл петербургский СКА в игре регулярного чемпионата КХЛ. Встреча проходила в Череповце и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Спартак Хоккей Москва
27 января 2024, 20:36
Гол Миранчука принес «Аталанте» победу над «Удинезе»
Pxhere
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Российский футболист «Аталанты» Алексей Миранчук забил гол в ворота «Удинезе» и помог команде одержать победу в матче 22-го тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:0.

Спортсмен открыл счет на 33-й минуте матча. После этого преимущество команды удвоил Джанлука Скамакка. Мяч Миранчука стал третьим в сезоне и вторым в рамках Серии А. Всего на счету футболиста 18 матчей, пять голевых передач и три гола.

«Аталанта» с 36 очками занимает четвертую строчку в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» с 18 очками пока на 16-м месте.

Ранее сообщалось, что Миранчук вывел «Аталанту» в полуфинал Кубка Италии. Его команда выиграла у «Милана» со счетом 2:1 на выезде.

Российский футбольный союз объявил, что следующий сезон РПЛ начнется 19 июля , а его первая часть завершится 15 декабря. Текущий сезон Кубка России закончится 2 июня, а начало нового запланировали на 23 июля.

Италия Спортсмены Футбол Россия
27 января 2024, 18:58
Захаряна заменили в матче Ла Лиги против «Райо Вальекано»
Unsplash
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Российский полузащитник Арсен Захарян получил травму ноги в матче Ла Лиги между командой «Реал Сосьедад» и мадридским «Райо Вальекано» в Сан-Себастьяне. Захаряну пришлось покинуть игру на 29-й минуте. Его заменили полузащитником Брайсом Мендесом, сообщил «Чемпионат».

«Захарян присел на газон и схватился за голеностоп! Не может подняться Арсен. Медицинская бригада сразу же выбежала на поле», - указали в текстовой трансляции матча.

Испанский футбольный клуб из Доностии-Сан-Себастьяна «Реал Сосьедад» занимает шестую строчку турнирной таблицы чемпионата Испании. В 21 матче команда набрала 35 очков.

«Райо Вальекано» находится на 13-й строчке списка. Футбольный клуб после 20 игр получил 23 очка.

Ранее «Барселона» впервые уступила «Жироне» в чемпионате Испании по футболу. Каталонский клуб победил «сине-гранатовых» со счетом 4:2. Игра прошла в Барселоне. Во время матча отличился нападающий «Жироны» Артем Довбик, который забил гол на 12-й минуте. Через семь минут мяч в ворота противника отправил футболист «Барселоны» Роберт Левандовский. Голы забили также Мигель Гутьеррес, Валери Фернандес, Кристиан Стуани и Илкай Гюндоган.

Футбол Барселона Россия Испания
27 января 2024, 18:37
Российский теннисист Шевченко сменил спортивное гражданство
Unsplash
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Российский теннисист Александр Шевченко решил сменить спортивное гражданство и представлять на соревнованиях Казахстан. Об заявил об этом в соцсети Instagram*.

Являющийся шестой ракеткой России спортсмен признался, что гордится своим выбором. По его словам, он начнет представлять Казахстан на корте уже со следующей недели.

«Я очень горд по этому поводу. Мне не терпится выйти на корт и постараться создать для себя и страны незабываемые моменты», - написал Шевченко.

Спортсмен занимает 48-ю строчку мирового рейтинга.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open. Он обыграл в полуфинале немца Александра Зверева во всех пяти сетах, матч продлился более четырех часов.

По мнению спортсмена Бориса Беккера , Медведев слишком много времени провел на корте и может проиграть итальянцу Яннику Синнеру.

* Instagram - запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и также запрещена.

Казахстан Спортсмены Соцсети Россия Теннис Instagram

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