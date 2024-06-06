Без флагов и гимнов. Слуцкер рассказала о Спецолимпиаде без политики

Устранение изоляции Международному инклюзивному движению 50 лет, а в Россию оно пришло 20 лет назад. Слуцкер объяснила, что к Спецолимпиаде присоединились люди с интеллектуальными нарушениями. По ее словам, это дало им возможность интегрироваться в общество и адаптироваться в нем через спорт.

Спецолимпиаде, по мнению Слуцкер, удалось разрушить стереотип об обособленности психоневрологических диспансеров. Она сообщила, что движение открыло 70 региональных отделений и расположило к себе директоров интернатов.

«Нам удалось подобрать не ключи к сердцам, заслужить их доверие. Они увидели, что мы четко работаем, несем только пользу - им самим тоже, не только их подопечным. Мы даем возможность им быть командой, выезжать в другие города и страны», - сказала она.

Спорт вне политики Слуцкер заверила, что это движение без политики. Она рассказала, как пришла в соцсферу случайно, съездила на соревнования в Абу-Даби и удивилась тому, как организовывали игры.

«И там нет никакой политики, нет флагов, нет гимнов, медального зачета, потому что декларируется, что мы празднуем победу человека над обстоятельствами. <…> К сожалению, в обычном спорте есть политика, есть коммерция, а спортсмены становятся жертвами этого», - сказала она.

Президент Спецолимпиады России дала интервью на полях ПМЭФ-2024. Вопросам здравоохранения и социального развития посвятили отдельный блок деловой программы форума.