06 июня 2024, 12:17

Без флагов и гимнов. Слуцкер рассказала о Спецолимпиаде без политики

РИА «Новости»
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Спецолимпиада позволила людям с ограниченными возможностями здоровья вести активную жизнь, участвовать в соревнованиях и посещать разные страны. Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер на полях ПМЭФ-2024 рассказала 360.ru о движении, оставшемся вне политики.

Устранение изоляции Международному инклюзивному движению 50 лет, а в Россию оно пришло 20 лет назад. Слуцкер объяснила, что к Спецолимпиаде присоединились люди с интеллектуальными нарушениями. По ее словам, это дало им возможность интегрироваться в общество и адаптироваться в нем через спорт.

Спецолимпиаде, по мнению Слуцкер, удалось разрушить стереотип об обособленности психоневрологических диспансеров. Она сообщила, что движение открыло 70 региональных отделений и расположило к себе директоров интернатов.

«Нам удалось подобрать не ключи к сердцам, заслужить их доверие. Они увидели, что мы четко работаем, несем только пользу - им самим тоже, не только их подопечным. Мы даем возможность им быть командой, выезжать в другие города и страны», - сказала она.

Спорт вне политики Слуцкер заверила, что это движение без политики. Она рассказала, как пришла в соцсферу случайно, съездила на соревнования в Абу-Даби и удивилась тому, как организовывали игры.

«И там нет никакой политики, нет флагов, нет гимнов, медального зачета, потому что декларируется, что мы празднуем победу человека над обстоятельствами. <…> К сожалению, в обычном спорте есть политика, есть коммерция, а спортсмены становятся жертвами этого», - сказала она.

Президент Спецолимпиады России дала интервью на полях ПМЭФ-2024. Вопросам здравоохранения и социального развития посвятили отдельный блок деловой программы форума.

Спортсмены Россия Инвалиды ПМЭФ-2024
06 июня 2024, 03:46
Итальянские лыжники погибли, сорвавшись с любимой вершины
Freepik
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Члены сборной Италии по горнолыжному спорту Жан Даниэль Пессион и его подруга Элиза Арлиан погибли в Альпах, упав с высоты более 700 метров. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

Молодые спортсмены занимались скоростным спуском на лыжах, но не справились и упали с горы Цербион в долине Аоста в Италии. Спасательная операция заняла около полутора суток. Поиски вели с вертолета. Останки пары нашли благодаря сигналу мобильного телефона, который проработал все это время.

«Они были почти на вершине, всего в шаге от нее, когда внезапно их предала гора, которую они так любили. Когда их нашли, они все еще были связаны вместе, как в последних объятиях», - рассказали близкие Пессиона и Арлиан.

Гибель спортсменов подтвердила Итальянская федерация зимних видов спорта (FISI).

Семь лет назад в горах Монблана погиб российский лыжник. Спасатели нашли его тело на леднике горного массива.

Италия Спортсмены Смертность
05 июня 2024, 16:16
Развитие конного спорта обсудят на дискуссионной площадке ПМЭФ
РИА «Новости»
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Посвященный конному спорту круглогодичный дискуссионный трек Equestrian Discovery вошел в деловую программу Петербургского международного экономического форума в этом году. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс», выступающего организатором мероприятия.

Откроет серию обсуждение на основной площадке форума на тему «Инвестиционная привлекательность индустрии конного спорта и коннозаводства в условиях импортозамещения».

В завершающий день ПМЭФ, 8 июня, в конноспортивном клубе «Дерби в рамках выставки „Иппосфера“» пройдут мероприятия, интересные для специалистов этой области. Участникам расскажут о разведении спортивных лошадей в России и технологии воспроизводства редких пород. Второе посвятят влиянию амуниции на качество движения и здоровье животного.

Кроме того, на этой же площадке в рамках Спортивных игр ПМЭФ-2024 состоится Кубок Петербургского международного экономического форума по конкуру. Победители и призеры получат денежные и ценные призы, а победитель увезет с собой главную награду и специальную попону.

Главная награда кубка ПМЭФ-2024 по конкуру достанется тем спортсменам, которые прошли хотя бы один отборочный тур из трех, а для тех, кто не проходил отборочные, но хочет принять участие, предусмотрели отдельный комплект наград.

Мероприятия конной повестки и деловые события фонда «Росконгресс» имеют большую географию и охватывают 90 городов России - от Санкт-Петербурга до Сахалина. С 2022 года конный спорт представлен спортивными, деловыми и дискуссионными мероприятиями в формате диалогов о лошадях и конном спорте.

Два года подряд «Росконгресс» поддерживает отборочные туры детских соревнований в Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке на приз фестиваля Спасская Башня.

Каждый год повестка ПМЭФ предлагает заинтересованным участникам новые форматы турниров по конному спорту: кроме классических соревнований, в свое время провели Кубок тренеров, семейный кубок, конный биатлон, Jump and Drive.

В прошлом году в программу у Спортивных игр Петербургского международного экономического форума включили турнир по конному поло Spring Classic. Соревнования прошли в Московском Поло Клубе.

Спортсмены Животные ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 15:24
Гала-матч по футболу на ПМЭФ завершился со счетом 1:1
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Сборная Петербургского международного экономического форума сыграла вничью с медийной командой России в футбольном гала-матче в рамках Спортивных игр ПМЭФ. Встреча на стадионе «Петровский» завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщила пресс-служба фонда «Росконгресс».

Счет открыл игрок сборной ПМЭФ, заместитель начальника управления президента России по работе с обращениями граждан и организаций Алексей Михеев. Его команда сохраняла шансы на победу, но в конце матча голы сравнял бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков. Оба участника встречи по итогам матча получили звания лучшего форварда и полузащитника.

В сборную ПМЭФ также вошли заместитель полпреда президента в Центральном федеральном округе Артур Ниязметов, глава Росрыболовства Илья Шестаков, спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, вице-губернатор города Сергей Кропачев и председатель правления клуба «Зенит» Александр Медведев. Усилили команду футболисты Алексей Березуцкий, Павел Погребняк, Алексей Игонин и Владимир Габулов.

За медийную сборную России на поле вышли бывшие футболисты сборной Дмитрий Сычев, Владислав Радимов, Руслан Нигматуллин, Денис Глушаков, Александр Самедов. Кроме того, в состав вошли чемпион Олимпиады по легкой атлетике Юрий Борзаковский, основатель старейшей медиафутбольной команды России «Амкал» Герман El Classico Попков, звезды шоу-бизнеса и представители медиаиндустрии.

На Спортивных играх ПМЭФ пройдет еще одно крупное спортивное событие - Кубок «Росконгресса» по баскетболу. Впервые участниками встречи станут биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт и второй солист Мариинского театра Юрий Смекалов. Также в команды войдут политики, бизнесмены, артисты и общественные деятели.

Футбол ПМЭФ-2024
05 июня 2024, 13:08
Боксер Лебедев назвал спорт средством объединения молодежи
Телеканал «360»
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Занятия спортом объединят подрастающее поколение молодых россиян и воспитают в них чувство патриотизма. Совместные игры, эстафеты дадут положительный эффект. Об этом в интервью 360.ru  на полях Петербургского экономического форума заявил боксер Денис Лебедев.

Он подчеркнул, что предрасположенность ребенка к тому или иному виду спорта нужно определять с раннего детства. Это очень большая и кропотливая работа, которая поможет взрастить будущих чемпионов.

«В ОНФ были обсуждения и предложения с самого садика вести детей на спорт и тогда будет больше информации о его наклонностях, какое направление для него эффективно - коллективный вид спорта или индивидуальный», - пояснил боксер.

Лебедев добавил, что в воспитании должны принимать участие не только родители, но и тренеры, поэтому важно найти правильного педагога, чтобы ребенок понял, что его занятия важны не только для него.

«Молодежь - это будущее нашей страны. Какой будет она - таким будет наше государство. <…> Поэтому все это должно идти с детства. Их нужно сплачивать с первых классов играми и эстафетами. Дети разделились, но мы вовремя это заметили», - подчеркнул собеседник 360.ru.

В ходе интервью Денис Лебедев отметил, что возлагает большие надежды на нового министра спорта Михаила Дегтярева. Он пояснил, что руководитель ведомства - сам бывший спортсмен и прекрасно знает, как все устроено.

Спортсмены Дети Молодежь ПМЭФ-2024

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