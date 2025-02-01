Беспутина избрали генеральным секретарем Федерации бокса России

Сборная Швеции по хоккею не откажется от участия в Олимпийских играх или чемпионате мира после возвращения команды России на соревнования. Такое заявление в комментарии изданию Dagens Nyheter сделал председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Андерс Ларссон.

Он пояснил, что видит тенденцию для снятия с российских спортсменов ограничений для их будущего возвращения на мировую арену. Но сам это решение не поддерживает.

«Однако не может быть и речи о бойкоте матчей, если сборная России вернется к соревнованиям», - подчеркнул Ларссон.

Спортивный чиновник добавил, что решение о допуске российской сборной по хоккею к Олимпиаде 2026 года станет темой заседания правления IIHF 2-4 февраля.

В середине декабря главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг заявил, что окончательное решение об участии российских спортсменов в мировых соревнованиях зависит не только от позиции профильных федераций, но и мировой политической обстановки. По его словам, есть шанс, что обстановка изменится после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Отвечать на вопрос, может ли новый президент США вернуть россиян в международный спорт, Ротенберг отвечать отказался.