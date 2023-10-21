Белорусские клубы предложили включить в российские профессиональные лиги
Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил включить белорусские клубы в состав участников российских профессиональных лиг по всем командным видам спорта. Об этом написал ТАСС.
«Определенный опыт накоплен, мы решим вопросы с нормативным обеспечением, самое главное - определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес», - добавил Матыцин.
Белорусов уже допустили к участию во Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов по зимним видам спорта. Соревнования по 14 видам спорта пройдут с 9 по 18 февраля 2024 года в Красноярском и Краснодарском краях, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях.
Ранее Международная федерация спорта слепых приостановила членство России. Спортсмены теперь не смогут выступить в Паралимпийских играх под флагом своей страны, но им оставили возможность участвовать в индивидуальном нейтральном статусе.