Белорусские клубы предложили включить в российские профессиональные лиги

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«Определенный опыт накоплен, мы решим вопросы с нормативным обеспечением, самое главное - определить, какие команды в Белоруссии проявляют интерес», - добавил Матыцин.

Белорусов уже допустили к участию во Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов по зимним видам спорта. Соревнования по 14 видам спорта пройдут с 9 по 18 февраля 2024 года в Красноярском и Краснодарском краях, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях.

Ранее Международная федерация спорта слепых приостановила членство России. Спортсмены теперь не смогут выступить в Паралимпийских играх под флагом своей страны, но им оставили возможность участвовать в индивидуальном нейтральном статусе.