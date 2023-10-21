Белорусов допустили к участию во Всероссийской спартакиаде 2024 года
Белорусских спортсменов допустили к участию во Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов по зимним видам спорта. Об этом рассказал министр спорта и туризма Белоруссии Сергей Ковальчук, написал ТАСС.
«Сначала было принято, что спартакиада сильнейших пройдет только в рамках РФ. Прошел день - уже внесены изменения в приказ: спортсмены из Белоруссии допущены к участию в этих соревнованиях», - пояснил Ковальчук.
Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля 2024 в Красноярском и Краснодарском краях, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях. Спортсмены будут соревноваться в лыжных гонках, фигурном катании на коньках, играть в хоккей. Всего заявлено 14 олимпийских зимних видах спорта.
В соревнованиях примут участие 2,5 тысячи спортсменов, среди которых разыграют 108 комплектов наград. Соревнования пройдут по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии.
Олимпийские ценности и принципы навсегда остаются для России незыблемыми , отметил ранее президент Владимир Путин. Он напомнил, что страна участвовала в создании современного спортивного движения. Российские спортсмены обязательно вернутся к полноценным форматам выступлений на соревнованиях, пообещал глава государства.
Кроме того, Путин анонсировал кратное увеличение количества спортивных соревнований в России с высоким призовым фондом, а также поддержал идею возобновить спортивные парады на Красной площади в Москве. Президент уверен, что новые спортивные лиги подорвут международную чиновничью монополию.