Белорусов допустили к участию во Всероссийской спартакиаде 2024 года

Читайте нас в:

«Сначала было принято, что спартакиада сильнейших пройдет только в рамках РФ. Прошел день - уже внесены изменения в приказ: спортсмены из Белоруссии допущены к участию в этих соревнованиях», - пояснил Ковальчук.

Спартакиада пройдет с 9 по 18 февраля 2024 в Красноярском и Краснодарском краях, Тюменской, Свердловской и Челябинской областях. Спортсмены будут соревноваться в лыжных гонках, фигурном катании на коньках, играть в хоккей. Всего заявлено 14 олимпийских зимних видах спорта.

В соревнованиях примут участие 2,5 тысячи спортсменов, среди которых разыграют 108 комплектов наград. Соревнования пройдут по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии.

Олимпийские ценности и принципы навсегда остаются для России незыблемыми , отметил ранее президент Владимир Путин. Он напомнил, что страна участвовала в создании современного спортивного движения. Российские спортсмены обязательно вернутся к полноценным форматам выступлений на соревнованиях, пообещал глава государства.

Кроме того, Путин анонсировал кратное увеличение количества спортивных соревнований в России с высоким призовым фондом, а также поддержал идею возобновить спортивные парады на Красной площади в Москве. Президент уверен, что новые спортивные лиги подорвут международную чиновничью монополию.