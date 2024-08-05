Беглого Родченкова повторно объявили в розыск
МВД повторно объявило бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в розыск. Об этом сообщил RT.
«Григорий Михайлович Родченков, 24.10.1958. Переобъявлен. Ранее разыскивался», - написано в базе.
Родченков бежал в США, уволившись из Московской антидопинговой лаборатории, в 2015 году. С тех пор он стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) и начал рассказывать, что российские спортсмены якобы принимают запрещенные препараты. Россия отвергает эти обвинения.
Ранее Служба внешней разведки сообщила о новых планах США по дискредитации российского спорта, в которых должны будут участвовать сам Родченков и его бывший заместитель Тимофей Соболевский. Новые публикации, по данным разведки, будут касаться видов спорта, в которых Россия традиционно доминирует.