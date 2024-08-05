05 августа 2024, 15:03

Беглого Родченкова повторно объявили в розыск

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

МВД повторно объявило бывшего главу Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в розыск. Об этом сообщил RT.

«Григорий Михайлович Родченков, 24.10.1958. Переобъявлен. Ранее разыскивался», - написано в базе.

Родченков бежал в США, уволившись из Московской антидопинговой лаборатории, в 2015 году. С тех пор он стал главным информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) и начал рассказывать, что российские спортсмены якобы принимают запрещенные препараты. Россия отвергает эти обвинения.

Ранее Служба внешней разведки сообщила о новых планах США по дискредитации российского спорта, в которых должны будут участвовать сам Родченков и его бывший заместитель Тимофей Соболевский. Новые публикации, по данным разведки, будут касаться видов спорта, в которых Россия традиционно доминирует.

Допинг МВД РФ
05 августа 2024, 11:21
СВР назвала Родченкова куратором нового проекта по дискредитации спорта в России
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Бывшим руководителям Московской антидопинговой лаборатории, бежавшим на Запад, Григорию Родченкову и Тимофею Соболевскому поручили курировать новый проект по дискредитации российского спорта. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки.

По данным разведки, США, готовящие этот проект, столкнулись с трудностями в фабрикации обвинений в нарушениях в тех видах спорта, где Россия доминирует уже много лет, - художественной гимнастике, фигурном катании и синхронном плавании.

«Родченкову и Собо­левскому поставлена задача не сдерживать „собственное вооб­ражение“. А в контактах с предполагаемыми „осведомителями“ рекомендовано не скупиться на обещания щедрых гонораров и перспектив переезда в одно из западных государств с возмож­ностью последующего трудоустройства», - сообщили в спецслужбе.

Также СВР отметила специальную церемонию вручения наград командного турнира по фигурному катанию зимней Олимпиады 2022 года, которая состоится 7 августа в Париже.

«В ходе этого позорного мероприятия завоеванное россиянами в спортивной борьбе зо­лото торжественно отдадут американцам. Серебро получат японцы», - рассказали в разведке.

На бронзовые же медали, по заявлению службы, претендуют канадцы, но их судьба пока не определена.

В феврале WADA закрыло более 400 дел о допинге против российских спортсменов из базы Родченкова.

Разведка США Допинг Россия
05 августа 2024, 00:13
Журналист попытался устроить скандал, задав Шнайдер вопрос об СВО на Олимпиаде
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудник зарубежного СМИ задал вопрос о политике российской теннисистке Диане Шнайдер. Журналист пытался спровоцировать спортсменку после финального матча Олимпиады в Париже, сообщило Sport24.

Он задал Шнайдер вопрос о ее лайке публикации в социальных сетях. Речь шла о посте, поддерживающем ВС России.

«У вас есть вопросы не о политике? Я здесь, чтобы говорить про теннис. И буду говорить только о нем», - ответила россиянка.

В воскресенье 4 августа Диана Шнайдер и Мирра Андреева завоевали серебряную медаль на Олимпиаде.

В финале женского парного турнира в Париже они играли с итальянками Сарой Эррани и Жасмин Паолини. Игра завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Международный олимпийский комитет разрешил некоторым российским спортсменам выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна РФ. Также их награды не будут отображаться в медальной таблице.

Париж Награды Теннис Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
04 августа 2024, 23:24
Российским журналистам не дали сделать фото Андреевой и Шнайдер с медалями
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Российским журналистам запретили фотографировать теннисисток Мирру Андрееву и Диану Шнайдер с серебряными медалями Олимпийских игр. Об этом сообщило Sport24.

После финального матча в кулуарах Олимпиады организовали пресс-конференцию. Во время мероприятия профессиональный фотограф не смог сделать снимки россиянок из-за запрета, и их поспешно увели.

По словам организаторов, делать фото со спортсменами запрещено. Однако перед этим сербские журналисты делали фотографии с Новаком Джоковичем, который стал золотым призером ОИ-2024.

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро на Олимпиаде в Париже, уступив в финале соперницам из Италии. Андреева и Шнайдер принесли России первую медаль на Играх-2024.

Сербский теннисист Новак Джокович победил в финале соревнований в Париже. Он одолел испанца Карлоса Алькараса и стал обладателем золотой медали.

Спортсмены Париж Россия Теннис Олимпиада в Париже — 2024
04 августа 2024, 20:30
Россиянки Андреева и Шнайдер взяли серебро на Олимпиаде
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебряную медаль на Олимпиаде в Париже. В финале россиянки уступили итальянкам Саре Эррани и Джасмин Паолини.

В финале российские спортсменки провели поединок против итальянок Жасмин Паолини и Сары Эррани. Встреча завершилась со счетом 6:2, 1:6, 7:10 в пользу соперниц россиянок.

Таким образом, Андреева и Шнайдер принесли России первую медаль на Олимпийских Играх. Это было их первое выступление на Олимпиаде. Всего в Париж приехали 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Ранее стало известно о победе сербского теннисиста Новака Джоковича в финале соревнований в Париже. Он одолел испанца Карлоса Алькараса и завоевал золотую медаль.

Бронзовую медаль Олимпийских игр в мужском одиночном разряде заработал итальянский теннисист Лоренцо Музетт.

Париж Теннис Олимпиада в Париже — 2024

Новости по теме