18 мая 2024, 20:18

«Байер» установил рекорд бундеслиги

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Леверкузенский «Байер» завершил чемпионат Германии, не проиграв ни одного матча. Такое случилось впервые в истории турнира, который разыгрывается с 1963 года.

В заключительном туре чемпионы обыграли «Аугсбург» со счетом 2:1.

Подопечные испанского тренера Хаби Алонсо набрали 90 очков при 28 победах и шести ничьих.

Команда стала чемпионом впервые за 120-летнюю историю существования клуба.

Второе и третье места в бундеслиге заняли «Штутгарт» и мюнхенская «Бавария».

Ранее в чемпионате Нидерландов ПСВ обыграл «Спарту» в матче 32-го тура и досрочно стал 25-кратным чемпионом страны. ПСВ набрал 87 очков и обогнал ближайшего преследователя - клуб «Фейеноорд» - на 12 очков.

Германия Футбол Рекорды
18 мая 2024, 19:18
Дубль Сулейманова принес «Локомотиву» победу над «Факелом»
РИА «Новости»
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Футболисты московского «Локомотива» одержали победу над воронежским «Факелом» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча закончилась со счетом 2:0, сообщил Telegram-канал красно-зеленых.

Тимур Сулейманов принес команде победу, забив мячи на 11-й и 53-й минутах встречи.

В результате «Локомотив» оказался на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России, набрав 50 очков.

На первом месте находится московское «Динамо». Подопечным Марцела Лички удалось набрать 56 баллов. Клубу необходимо набрать одно очко в матче с «Краснодаром» в последнем туре, чтобы стать чемпионом Российской премьер-лиги.

Второе место занимают футболисты петербургского «Зенита», у них 51 очко.

Спортсмены Российская Премьер-Лига Футбол ФК Локомотив
18 мая 2024, 18:36
«Динамо» получило шанс досрочно завоевать чемпионство в РПЛ
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Московский футбольный клуб «Динамо» может стать чемпионом Российской Премьер-Лиги, если спортсмены наберут одно очко в матче с «Краснодаром» в последнем туре. Об этом сообщил «Чемпионат».

На счету у команды набралось 56 очков по итогам разгрома «Крыльев Советов» в домашнем матче. Благодаря уверенной победе (4:1) «Динамо» останется на первом песте турнирной таблицы до конца сезона. Чтобы получить титул чемпиона России, бело-голубым нужно завоевать только одно очко (сыграв вничью) в игре с «Краснодаром».

Ранее команда одержала победу над клубом «Сочи» , матч закончился со счетом 3:2. После него «Динамо» вышло на первое место в таблице РПЛ.

Спортсмены ФК Динамо Российская Премьер-Лига Футбол Россия
18 мая 2024, 14:31
Капитан «Спартака» Георгий Джикия покинет клуб по окончании сезона
РИА «Новости»
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Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия покинет команду по окончании текущего сезона, сообщила пресс-служба красно-белых. Футболист провел более 200 матчей за команду и выиграл с ней чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.

«Первый российский игрок „Спартака“, выигравший все три национальных трофея», - так отозвались в пресс-службе о многолетнем капитане команды, сыгравшем 214 матчей в красно-белой футболке.

Джикию поблагодарили за внесенный в историю клуба вклад и пожелали удачи в дальнейшей карьере.

Последние несколько месяцев Георгий Джикия редко попадал в основной состав. Бывший наставник красно-белых, испанец Гильермо Абаскаль перестал доверять капитану центр защиты команды, выпуская чаще серба Срджана Бабича, парагвайца Алексиса Дуарте и россиянина Никиту Чернова.

В середине апреля руководство «Спартака» расторгло договор с Абаскалем , и временно исполняющим обязанности наставника команды назначили ассистента испанского специалиста Владимира Слишковича. Вечером 16 мая стало известно, что в начале нового сезона красно-белых возглавит Деян Станкович - легендарный футболист сборной Сербии и миланского «Интера». По мнению футбольного эксперта Бориса Рапопорта, с новым наставником «Спартаку» удастся добиться хороших результатов.

После 28 сыгранных туров москвичи занимают пятую строчку турнирной таблицы, набрав 46 очков. Для «Спартака» сезон завершится матчами с казанским «Рубином» и «Оренбургом».

Спартак Российская Премьер-Лига Футбол Россия
17 мая 2024, 17:00
Представителей антидопингового сообщества США уличили в лицемерии
РИА «Новости»
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Около 90% американских атлетов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса. Такое заявление сделал глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька, комментируя дело китайских пловцов, сообщило РИА «Новости».

Он подчеркнул, что американские атлеты, так же, как и атлеты из любой другой страны, заслуживают одной и той же антидопинговой системы. Банька напомнил, что практически каждый пятый американец перед соревнованиями по легкой атлетике 2022 года в Юджине не прошел ни одного внесоревновательного тестирования, сообщал сайт «Аргументы и факты».

«Этого достаточно, чтобы указать на лицемерие ряда представителей антидопингового сообщества Соединенных Штатов», - сказал Банька.

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Именно за это вещество дисквалифицировали на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву.

Юрисконсульт WADA Росс Венцель объяснил, что китайских спортсменов не дисквалифицировали , потому что концентрация вещества при анализе была ниже, чем у российской фигуристки. Кроме того, в деле Валиевой якобы не было ничего, что помогло бы исключить версию умышленно приема триметазидина за несколько дней до соревнований.

США Спортсмены WADA

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