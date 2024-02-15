«Бавария» впервые за пять лет проиграла в 1/8 финала Лиги чемпионов

Провал немцев назвали сенсационным. С сезона-2018/2019 команда из Мюнхена не проигрывала соперникам в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда «Бавария» уступила «Ливерпулю» со счетом 1:3 и выбыла из гонки. После этого клуб обыгрывал «Челси», «Лацио», «Зальцбург» и «ПСЖ».

Последний матч прошел 14 февраля на стадионе «Олимпико» в Риме. Единственный гол забил на 69-й минуте итальянец Чиро Иммобиле, «Лацио» обыграл «Баварию». Ответный матч пройдет 5 марта.

В США после парада по случаю победы команды «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле произошла стрельба. Один человек погиб.

«Известия» сообщили, что 29 участников мероприятия пострадали. Полиция задержала трех подозреваемых.