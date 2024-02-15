15 февраля 2024, 10:07

«Бавария» впервые за пять лет проиграла в 1/8 финала Лиги чемпионов

Global Look Press
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Немецкий футбольный клуб «Бавария» проиграл итальянскому «Лацио» со счетом 0:1. Команда впервые за пять лет потерпела поражение в 1/8 финала Лиги чемпионов, сообщил «Чемпионат».

Провал немцев назвали сенсационным. С сезона-2018/2019 команда из Мюнхена не проигрывала соперникам в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда «Бавария» уступила «Ливерпулю» со счетом 1:3 и выбыла из гонки. После этого клуб обыгрывал «Челси», «Лацио», «Зальцбург» и «ПСЖ».

Последний матч прошел 14 февраля на стадионе «Олимпико» в Риме. Единственный гол забил на 69-й минуте итальянец Чиро Иммобиле, «Лацио» обыграл «Баварию». Ответный матч пройдет 5 марта.

В США после парада по случаю победы команды «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле произошла стрельба. Один человек погиб.

«Известия» сообщили, что 29 участников мероприятия пострадали. Полиция задержала трех подозреваемых.

Лига чемпионов УЕФА Футбол
14 февраля 2024, 17:07
Сборная России по футболу сыграет с Парагваем в Москве
Maksim Konstantinov/Global Look Press
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Национальная сборная России по футболу проведет в Москве товарищеский матч с командой Парагвая. Встречу запланировали на 25 марта, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Игра состоится в Москве на стадионе „Динамо“ имени Льва Яшина и станет второй на мартовском учебно-тренировочном сборе», - уточнили в РФС.

В пресс-службе союза добавили, что результаты встречи будут учитываться в рейтинге ФИФА.

Также 21 марта на этом же стадионе состоится встреча российской сборной с командой из Сербии. О старте продаж билетов на оба матча объявят дополнительно.

Парагвай занимает 53-ю строчку в рейтинге ФИФА, а Сербия - 34-ю. Россия расположилась в этом списке на 38-й позиции.

Футбол Сербия Россия Сборная России по футболу Москва
14 февраля 2024, 12:37
«Не должна заменять детские школы». Таталин — о Медиалиге в российском хоккее
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Появление Медиалиги в российском хоккее возможно, однако она не должна конкурировать с основным видом спорта. Об этом в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик рассказал хоккеист Роман Таталин.

«Мое мнение: я очень скептически отношусь к такого рода проектам. Чтобы повышать популярность хоккея, надо увеличивать уровень детских школ и уровень чемпионата. Медиалига может присутствовать только в единичных случаях, как праздник, интерактивное мероприятие, но не составлять конкуренцию основному виду спорта», - сказал он.

Таталин привел в пример футбольную Медиалигу, в которой выступают многие известные певцы и блогеры.

«Для шоу и мероприятия это имеет место быть. Но не нужно заменять этим детские спортивные школы по всей стране, такого не должно быть. Хоккей тоже пытается проводить развлекательные матчи, есть приглашенные звезды, просто не в таких масштабах это происходит», - добавил хоккеист.

В январе 2022 года в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева стартовал проект «Выходи во двор». В рамках него звездные хоккеисты посещают города региона, проводят мастер-классы и играют с местными командами.

Спортсмены Хоккей
14 февраля 2024, 12:34
Путь в НХЛ — это утопия. Таталин объяснил, почему игрокам нужно остаться в РФ
Телеканал «360»
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Хоккей — это дорогой вид спорта, однако в России появляются новые школы, где руководство старается снять финансовую нагрузку с родителей. Сейчас нужно уделять большое внимание развитию российского хоккея, заявил известный хоккеист Роман Таталин в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик.

«Нужна система, хорошая методика обучения в детском хоккее. По своему опыту скажу, что сейчас некоторые дети не успевают выполнить тренерское задание», - отметил игрок.

Хоккей - это творчество, есть базовые навыки, это игра комбинаций и тактик. Сейчас он изменился: скорости стало больше, плотность атаки увеличилась, на первый план вышли индивидуальные навыки игроков. И это нужно принять как данность, подытожил Таталин.

«Путь в НХЛ - это утопия. Каждый решает сам для себя. В сегодняшних реалиях нам стоит уделить внимание развитию собственного чемпионата. У нас появился классный шанс поднять детские школы - увеличить наш уровень игры», - заметил спортсмен.

Для этого нужны грамотные специалисты, сильный тренерский штаб. Возможностей для обучения много - ледовые арены, подкатки, дополнительные занятия, главное, чтобы от этого не страдало качество, подчеркнул Таталин.

НХЛ Спортсмены Школы Хоккей Россия
14 февраля 2024, 07:10
Овечкин сократил отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ
РИА «Новости»
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«Вашингтон Кэпиталз» на своем льду проиграли «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей.

Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин отличился в шестом матче НХЛ подряд впервые с декабря 2018 года.

Овечкин сократил отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ легендарного канадца Уэйна Гретцки до 58 шайб. В активе россиянина 836 голов.

Всего в нынешнем сезоне 38-летний хоккеист провел 49 матчей и записал на свой счет 37 очков (14 23). Для «Кэпиталз» поражение от «Колорадо» стало уже восьмым в последних девяти матчах.

Ранее Овечкин побил достижение Гретцки по голам в пустые ворота. На его счету 57 таких шайб, тогда как канадец поражал чужие ворота 56 раз в таком формате.

НХЛ Александр Овечкин

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