Баскетболистки сборной Ирландии отказались от рукопожатия с израильскими спортсменками

Встреча в Риге проходила перед отборочным матчем чемпионата Европы 2025 года. Игра завершилась со счетом 87:57 в пользу израильтянок. Они должны были стать хозяйками встречи, но состязание перенесли на нейтральную площадку.

В Федерации баскетбола Ирландии заблаговременно сообщили, что их команда отказывается участвовать в традиционных предматчевых мероприятиях. Во время исполнения гимнов ирландские спортсменки выстроились у своей скамейки, а не в центре площадки.

В УЕФА ранее объявили , что Ирландия и Великобритания, Турция и Италия станут странами - хозяйками чемпионата Европы по футболу в 2028 и 2032 годах. Российский футбольный союз подавал заявку на проведение чемпионатов, но УЕФА ее не принял.