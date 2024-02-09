09 февраля 2024, 17:13

Баскетболистки сборной Ирландии отказались от рукопожатия с израильскими спортсменками

Читайте нас в: Google Новости

Женская сборная Ирландии по баскетболу отказалась от рукопожатия с представительницами национальной команды Израиля. Об это сообщило издание ВВC Sport.

Встреча в Риге проходила перед отборочным матчем чемпионата Европы 2025 года. Игра завершилась со счетом 87:57 в пользу израильтянок. Они должны были стать хозяйками встречи, но состязание перенесли на нейтральную площадку.

В Федерации баскетбола Ирландии заблаговременно сообщили, что их команда отказывается участвовать в традиционных предматчевых мероприятиях. Во время исполнения гимнов ирландские спортсменки выстроились у своей скамейки, а не в центре площадки.

В УЕФА ранее объявили , что Ирландия и Великобритания, Турция и Италия станут странами - хозяйками чемпионата Европы по футболу в 2028 и 2032 годах. Российский футбольный союз подавал заявку на проведение чемпионатов, но УЕФА ее не принял.

Спортсмены Баскетбол Ирландия
09 февраля 2024, 09:46
Овечкин во время матча с «Флорида Пантерз» забросил 833-ю шайбу в НХЛ
Читайте нас в: Google Новости
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 833-ю шайбу за свою карьеру в НХЛ. Хоккеист отличился во время матча с «Флорида Пантерз». Об этом сообщил «Чемпионат».

Матч прошел в Санрайзе, игра закончилась со счетом 4:2 в пользу «Флорида Пантерз». «Столичные» проиграли шестой раз подряд. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

Овечкин сократил отставание до 61 гола от канадца Уэйна Гретцки, который забил 894 шайбы за карьеру в НХЛ. По информации издания, всего в текущем регулярном чемпионате хоккейной лиги на счету российского спортсмена 33 (11 22) очка в 46 матчах.

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение в матче с «Монреаль Канадиенс» в американской столице. Игра завершилась со счетом 2:5 в пользу гостей. Со стороны «Вашингтона» шайбы противнику забили хоккеисты Александр Овечкин и Расмус Сандин. В «Монреаль Канадиенс» голами отличились Ник Сузуки, Юрай Слафковски и Майкл Пеццетта.

США НХЛ Спортсмены Хоккей Вашингтон Флорида Александр Овечкин
08 февраля 2024, 19:59
Синие карточки с удалением на 10 минут появятся в футболе
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Синюю карточку в ближайшее время введет Международный совет футбольных ассоциаций. Как стало известно The Telegraph, при ее предъявлении игроков с поля будут удалять на 10 минут.

Синей карточкой будут наказывать за преднамеренные фолы, проявление несогласия с официальными лицами матча. Например, если игрок будет слишком много разговаривать с арбитром.

Если футболист получил две синие карточки в матче или комбинацию желтой и синей - ему показывают красную. Пока нововведение не будут вводить на соревнованиях высшего уровня. Систему сначала протестируют в низших лигах. Но в Кубке Англии синюю карточку, возможно, будут использовать уже летом.

Ранее Международная федерация футбола получила письма от 12 стран Ближнего Востока , в которых они призвали отстранить сборную Израиля от матчей. В качестве причины была указана военная операция в Газе.

Синюю карточку в ближайшее время введет Международный совет футбольных ассоциаций. Как стало известно The Telegraph , при ее предъявлении игроков с поля будут удалять на 10 минут.

Англия Спортсмены Футбол
08 февраля 2024, 16:27
Допуск юношеских сборных России до турниров УЕФА сочли невозможным
Читайте нас в: Google Новости
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прекратил обсуждать допуск российских юниорских команд до соревнований, потому что это могло негативно отразиться на организации. Об этом заявил ее генеральный секретарь Теодор Теодоридис на конференции, сообщило «РИА Новости».

«Мы обсуждали вопрос с юниорскими командами. Когда мы поняли, что это невозможно и неосуществимо, мы сразу прекратили все разговоры», - отметил он.

Теодоридис добавил, что решение о включении россиян было бы слишком «опасным» для УЕФА. По его мнению, допуск российских юниоров до турниров будет безумием со стороны организации.

«Мы не сумасшедшие, чтобы поставить всю ассоциацию в опасное положение», - заключил генеральный секретарь ассоциации.

Ранее бывший член комитета по этике РФС Андрей Созин предположил, что Россия в будущем вернется в УЕФА и ФИФА. По его словам, это произойдет в 2025–2026 годах. Он объяснил, что РФС отказался от вступления в Азиатскую конфедерацию именно по этой причине.

Спортсмены Футбол Россия
08 февраля 2024, 14:42
Страны Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль от соревнований
Читайте нас в: Google Новости
Международная федерация футбола (ФИФА) получила письма от 12 стран Ближнего Востока, в которых они призвали отстранить сборную Израиля от матчей из-за военных операций в Газе. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на письмо.

Одним из инициаторов письма стал сводный брат короля Иордании принц Али бин Аль-Хусейн. Он возглавляет Федерацию футбола Западной Азии. Также среди тех, кто направил письмо, числятся представители Палестины и Саудовской Аравии.

Обращение направили не только в ФИФА, но и всем национальным футбольным федерациям, а также шести региональным конфедерациям. В этот список вошли Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в которую входит Израиль.

При этом израильская ассоциация футбола призвала всех мировых представителей не смешивать политику и спорт. Также израильская сторона пожелала удачи сборной Иордании в первом для нее финале Кубка Азии.

Международная федерация футбола (ФИФА) получила письма от 12 стран Ближнего Востока, в которых они призвали отстранить сборную Израиля от матчей из-за военных операций в Газе. Об этом сообщил телеканал Sky News , ссылаясь на письмо.

Израиль Футбол Конфликт Израиля и Палестины Азия Ближний Восток Палестина

Новости по теме