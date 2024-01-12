«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании по футболу

Игра состоялась 11 января на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. На арену вышли полуфиналисты чемпионата - «Барселона» и «Осасуна». Игра завершилась со счетом 2:0, голы в ворота клуба из Памплона забили Роберт Левандовски и Ламин Ямал.

«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании и сразится в «Реалом». Последний обыграл «Атлетико» со счетом 5:3. В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место. На первом - ее будущий соперник из Мадрида.

В этот же день футбольный клуб «Аталанта» прошел в полуфинал Кубка Италии. Команда дважды встретится с «Фиорентиной» и поборется за участие в решающем матче чемпионата.