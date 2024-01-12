12 января 2024, 07:25

«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании по футболу

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В финале Суперкубка Испании по футболу выступят «Барселона» и мадридский «Реал». Второго финалиста определил исход матча против «Осасуны» в Саудовской Аравии, сообщил «Чемпионат».

Игра состоялась 11 января на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. На арену вышли полуфиналисты чемпионата - «Барселона» и «Осасуна». Игра завершилась со счетом 2:0, голы в ворота клуба из Памплона забили Роберт Левандовски и Ламин Ямал.

«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании и сразится в «Реалом». Последний обыграл «Атлетико» со счетом 5:3. В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» заняла третье место. На первом - ее будущий соперник из Мадрида.

В этот же день футбольный клуб «Аталанта» прошел в полуфинал Кубка Италии. Команда дважды встретится с «Фиорентиной» и поборется за участие в решающем матче чемпионата.

Футбол Испания
12 января 2024, 07:09
Овечкин продлил результативную серию, но не спас «Вашингтон Кэпиталз» от поражения
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Хоккейная команда «Вашингтон Кэпиталз» уступила «Сиэтл Кракен» со счетом 1:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Несмотря на это, капитан родом из России Александр Овечкин продлил собственную результативную серию, сообщил «Чемпионат».

Игра прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Гости быстро выбились в лидеры. Единственную шайбу в ворота «Сиэтл Кракен» забил Макс Пасиоретти. «Вашингтон Кэпиталз» упустил удары от Тая Картье, Адама Ларссона, Александера Веннберга и Джастина Шульца.

Нападающий и капитан хозяев площадки отметился результативной передачей и продлил личную успешную серию до шести игр. В общей сложности в текущем сезоне Александр Овечкин выступил в 39 матчах, во время которых сделал 18 результативных передач и забросил восемь шайб.

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери заявлял, что капитан получил травму в начале января. Тогда Александр Овечкин пропустил две тренировки.

НХЛ Хоккей Александр Овечкин
12 января 2024, 06:19
«Пальцы иногда не работают». Пятикратная чемпионка России по шахматам впервые рассказала о своей болезни
РИА «Новости»
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В 2023 году пятикратной чемпионке России, первой в истории трехкратной чемпионке Европы в личном зачете, шахматистке Валентине Гуниной диагностировали волчанку. Несмотря на это, в конце декабря она одержала победу на чемпионате мира по блицу в Самарканде. Спортсменка рассказала «Спорт экспресс» о своем состоянии.

«Из-за болезни у меня пальцы иногда не работают, и мама очень переживала о том, как я просто буду переставлять фигуры. О чемпионском титуле точно никто не думал, так что это приятный сюрприз для всех родных», - сказала шахматистка.

Она вернулась с чемпионата в Самарканде 31 декабря и отметила Новый год с мамой. Валентина Гунина призналась, что жить с серьезным аутоимунным заболеванием непросто. Первые симптомы появились шесть лет назад, а в мае 2023 года ей поставили диагноз. Шахматистка отдельно поблагодарила врачей центра имени Сеченова и Одинцовской областной больницы за грамотную работу.

Волчанка, по словам спортсменки, проявлялась в слабости, боли в мышцах и костях, постоянном недомогании. Брат помог ей выработать режим, а шахматы мотивировали. Кроме того, Валентине Гуниной назначили препараты-блокаторы и гормональные средства.

Красную волчанку также диагностировали звезде реалити-шоу Ким Кардашьян. Она жаловалась на затекшие руки по утрам.

Спортсмены Болезни
11 января 2024, 18:25
Российского хоккеиста признали звездой дня в НХЛ
Unsplash
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Российский нападающий хоккейного клуба «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин получил звание лучшего игрока дня в НХЛ, сообщила пресс-служба североамериканской лиги. Форвард отметился двумя шайбами.

Дубль Ничушкина принес «Колорадо» домашнюю победу над «Вегас Голден Найтс» со счетом 3:0. Успех позволил россиянину выйти на первое место в рейтинге лучших бомбардиров команды: в этом сезоне на его счету уже 22 шайбы. Его «Колорадо» уверенно движется к выходу в плей-офф, занимая второе место в своем дивизионе.

Другими звездами дня в НХЛ стали финский защитник «Даллас Старз» Эса Линделль, отметившийся тремя результативными передачами, и представляющий клуб «Филадельфия Флайерз» Шон Кутурье, забросивший решающий буллит в своем матче.

Успешный сезон в Северной Америке проводят и другие россияне. Форвард «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров возглавил гонку бомбардиров лиги, а клубу «Каролина Харрикейнз» победы приносят шайбы Василия Пономарева, Дмитрия Орлова и Андрея Свечникова. Продолжает отличаться результативными действиями и 37-летний Евгений Малкин.

НХЛ Хоккей
11 января 2024, 13:18
Словакия открестилась от планов провести хоккейный матч с Россией
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Словакия не обсуждала с Россией возможность проведения товарищеских матчей в рамках подготовки к чемпионату мира по хоккею 2024 года. График игр согласовали еще в сентябре, объявила Федерация хоккея Словакии на своем сайте.

«Никаких переговоров с Федерацией хоккея России мы не вели и не планируем проводить предварительные игры со сборной России. Это вымышленная информация, происхождение которой мы не знаем, и которая нас шокировала», - заявила пресс-служба.

В федерации заявили, что график подготовки к чемпионату с указанием соперников согласовали в сентябре 2023 года, и Россию в него не включили. Пройдут восемь игр. О месте и времени болельщикам обещали сообщить дополнительно.

Сборная Словакии решила принять участие в товарищеских матчах с Россией, сообщил «Матч ТВ». По информации телеканала, федерация ждала одобрения президента страны Зузаны Чапутовой.

Бывший вратарь сборной Словакии по хоккею Юлиус Гудачек пожаловался на травлю со стороны болельщиков и СМИ из-за своего прошлого. Он жил в России и выступал в Континентальной хоккейной лиге.

Хоккей Россия Словакия

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