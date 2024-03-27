Банька захотел отговорить страны Африки от участия в Играх дружбы в России

«Мы должны объединиться как спортивные и политические лидеры. Мы должны остановить это или, по крайней мере, сделать эти Игры дружбы в России крайне незначительными», - указал Банька Кроме того, глава WADA попросил своего собеседника (веря, что это африканский политик) повлиять на других политических лидеров континента, чтобы отговорить их страны от приезда в Россию.

«Нужно поговорить с другими африканскими лидерами, убедить их не участвовать в этих Играх», - пояснил он.

Глава WADA Витольд Банька заявил о необходимости помешать Всемирным играм дружбы в России. Такими откровениями он поделился в беседе с Вованом и Лексусом - пранкеры позвонили ему под видом высокопоставленного африканского чиновника.