«Балтика» разгромила «Динамо» на тренировочном сборе в Турции

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В команде победителей отличились Александр Осипов, Дмитрий Рыбчинский и Джоэль Фамейе. Это был предпоследний товарищеский матч в рамках сборов.

В заключительной встрече «Динамо» сразится с ЦСКА. Матч состоится 24 февраля.

Московский клуб ушел на зимнюю паузу на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 18 турах 32 очка. «Балтика» с 13 баллами оказалась на последней, 15-й строчке.

Российский футбольный союз ранее сообщил, что национальная сборная России проведет в столице товарищеский матч с командой Парагвая. Мероприятие запланировали на 25 марта. Игра пройдет на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

Московский «Спартак» 11 февраля одержал победу над сборной мира в финальном матче Кубка легенд. Игра завершилась со счетом 7:5.