17 ноября 2023, 07:14

Азербайджан обыграл Швецию в матче отборочного турнира чемпионата Европы

РИА «Новости»
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В Баку прошел матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы — 2024. Сборная Азербайджана обыграла команду Швеции, сообщил «Спорт-экспресс».

В Баку прошел матч девятого тура отборочного турнира чемпионата Европы - 2024. Сборная Азербайджана обыграла команду Швеции, сообщил «Спорт-экспресс».

Встреча группы F прошла 16 ноября. В ворота шведов забили три мяча. Дважды, на третьей и 89-й минутах, отметился полузащитник Эмин Махмудов и один раз, на шестой минуте игры, нападающий Ренат Дадашов. Красную карточку получил защитник Бахлул Мустафазаде. Счет составил 3:0 в пользу хозяев площадки.

В последнем матче той же группы сборная Эстонии уступила Австрии со счетом 0:2. По общему количеству очков последняя вместе с Бельгией выбыла. Швеция и Азербайджан заняли третью и четвертую строчки турнирной таблицы, Эстония - пятую.

В футбольном клубе «Черноморец» произошли кадровые перестановки. Пост главного тренера занял Вадим Гаранин. Его предшественник Константин Зырянов вместе с тремя другими наставниками покинули команду.

Швеция Футбол Азербайджан
16 ноября 2023, 22:17
Фигуристка Медведева ударилась головой об лед
Freepik
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Фигуристка Варвара Медведева ударилась головой во время парного выступления с Павлом Астаховым с произвольной программой на юниорском этапе серии Гран-при РФ в Самаре. Об этом сообщил ТАСС.

«Фигуристку Варвару Медведеву в настоящее время везут на обследование», - сказано в сообщении.

Спортсмены были третьими после короткой программы. Во время проката партнер не удержал Медведеву, поэтому фигуристка получила рассечение. Несмотря на это, пара докатилась до конца программы и заняла на этапе итоговое пятое место.

Ранее двукратные серебряные призеры Олимпийских игр фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заявили о завершении спортивной карьеры. Спортсмены также отказались от участия в соревнованиях и выступлениях. Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в прошлом году назвала пару героической. По ее словам, они смогли раскрыть свой потенциал и «выдали лучшие прокаты» на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсмены Фигурное катание Россия
16 ноября 2023, 14:09
Акинфеев зарабатывал в ЦСКА меньше девяти тысяч рублей в месяц
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Вратарь Игорь Акинфеев по первому контракту в ЦСКА зарабатывал 8600 рублей в месяц. Об этом рассказал генеральный директор клуба Роман Бабаев, сообщил «Спорт-Экспресс».

«Я помню хорошо первый контракт Игоря Владимировича в 2002 году, когда он приходил ко мне подростком, еще в старом офисе. Помню, очень стеснялся. Если память не изменяет, зарплата была тогда в районе 8600 рублей в месяц», - поделился он.

Бабаев пояснил, что это был минимальный оклад на тот момент. По воспоминаниям гендиректора, юный футболит тогда ничего не стал читать, просто подписал документ и ушел.

Акинфеев с начала карьеры выступает за ЦСКА. Сейчас футболист занимает 12-е место в рейтинге самых дорогих игроков возрастной группы 1986 года рождения, писал портал football-fun-live.com.

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер предположил, что после завершения карьеры Акинфеев может быть селекционером, тренером или вице‑президентом. Пока вратарь не собирается уходить из футбола. Его договор с армейцами рассчитан до конца сезона‑2023/24.

Спортсмены Футбол
16 ноября 2023, 11:55
Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет в Москве в январе 2024 года
РИА «Новости»
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Чемпионат России по прыжкам среди фигуристов пройдет в Москве с 19 по 22 января 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

«19-22 января 2024 года - чемпионат России по прыжкам - Москва», - уточнили в пресс-службе.

Первоначально мероприятие должны были провести в период с 1 по 4 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге.

Ранее в Казани прошел Гран-при страны. На нем фигуристка Камила Валиева заняла лишь четвертое место. Спортсменку поддержала Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР), хотя тренер Алена Леонова назвала результат Валиевой на этапе этих соревнований странным и неожиданным.

А заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала историю, как фигуристка Александра Трусова устроила истерику и кидалась в нее коньками после выступления на Олимпиаде-2022.

Спортсмены Москва 2023
15 ноября 2023, 23:47
Россиян допустят к Паралимпиаде без требования осудить СВО
unsplash.com
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Международный паралимпийский комитет (IPC) не стал принуждать россиян к осуждению спецоперации для допуска к Играм в Париже. Об этом сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков, чьи слова привел ТАСС.

Все остальные требования выполнить реально, добавил Рожков. По его словам, если россияне пройдут отбор, они выступят на Паралимпиаде.

«К счастью, там нет пока требований по осуждению СВО», - подчеркнул президент ПКР.

В конце сентября Генассамблея IPC решила приостановить членство Паралимпийского комитета России в своей организации. При этом спортсменов допустили к соревнованиям в Париже в случае выступления в нейтральном статусе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала такой шаг политически мотивированным.

В октябре Рожков сообщил, что ПКР начал активно работать над переходом организации в состав Азиатского паралимпийского комитета. Руководство организации одобрило вступлении России в ряды ее членов.

Спортсмены Париж Россия

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