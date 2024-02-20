20 февраля 2024, 12:34

Автор победного гола сборной Германии по футболу в финале ЧМ-1990 умер в 63 года

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На 64-м году жизни умер немецкий футболист Андреас Бреме. Об этом сообщила пресс-служба «Баварии» в социальной сети X.

Бреме является чемпионом мира 1990 года в составе сборной Германии по футболу. Тогда команда обыграла Аргентину. Он же забил гол с пенальти в этом матче.

В «Баварии» не назвали причины смерти спортсмена. Однако, по данным сайта Sport24 , Бреме скончался в результате остановки сердца в стенах больницы. Его госпитализировали в ночь на вторник, 20 февраля. Врачи не смогли спасти спортсмена.

За свою карьеру Бреме играл за такие клубы, как «Интер», «Бавария», «Саарбрюккен» и «Сарагоса». Он сыграл 301 матч в Бундеслиге. После этого решил завершить карьеру и стал тренером. Бреме руководил клубом «Кайзерслаутерн» с 2000 по 2002 годы.

Германия Спортсмены Больницы Футбол
20 февраля 2024, 05:03
Три шайбы Капризова принесли «Миннесоте» победу со счетом 10:7 в матче НХЛ с «Ванкувером»
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал шесть очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ванкувером». Об этом написало издание Sports.ru.

Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 10:7. Матч проходил в Сент-Поле штата Миннесота. Капризов забросил три шайбы и сделал три голевые передачи, он набрал шесть очков и продлил результативную серию до пяти игр.

Российский хоккеист в 48 матчах текущего сезона набрал 57 очков, в том числе 23 очка за заброшенные шайбы.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон-2024/25. Возвращение сборных в состав участников соревнований сочли небезопасным. Федерация хоккея России назвала это решение дискриминацией. В ФХР указали, что в международных соревнованиях продолжают участвовать команды стран, которые ведут вооруженные конфликты.

НХЛ Хоккей
19 февраля 2024, 08:54
Панарина признали первой звездой игрового дня в НХЛ
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Российский форвард «Нью‑Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забил решающий гол в овертайме в матче с «Нью‑Йорк Айлендерс» и стал первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Команда «Рейнджерс» обыграла «Нью‑Йорк Айлендерс» со счетом 6:5. Панарин смог забросить победную шайбу, а также отдал две результативные передачи. На счету российского форварда 74 очка (32 шайбы и 42 передачи) в 55 матчах регулярного чемпионата.

Второй звездой дня признали нападающего «Лос‑Анджелес Кингз» Адриана Кемпе. Шведский хоккеист оформил дубль в победном матче с «Питтсбург Пингвинз» (2:1).

Ранее Панарин смог набрать 400 очков и установить новый рекорд в истории «синерубашечников». Хоккеист на тот момент провел в составе «Нью‑Йорк Рейнджерс» 310 матчей. Предыдущий рекорд установил спортсмен Марк Мессье - он набрал 400 очков за 322 игры.

США НХЛ Нью-Йорк Хоккей Россия Артемий Панарин
18 февраля 2024, 00:27
«Это сложно». Хоккеист Яковлев объяснил, почему надо ехать на Олимпиаду
РИА «Новости»
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Российским спортсменам стоит поехать на Олимпиаду, несмотря на санкции Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик заявил известный хоккеист и Олимпийский чемпион Егор Яковлев.

Сложившуюся ситуацию Михейчик и Яковлев разобрали на примере дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой, которую отстранили на четыре года от спорта якобы из-за нарушения антидопинговых правил. Это не первый случай, когда международные спортивные институты преследуют российских атлетов по национальному признаку. Хоккеист высказался о ситуации с Валиевов, отметив, что это действительно «неприятный инцидент».

«Молодая девчонка и ее обвиняют в таком очень серьезном нарушении. Это неправильно, но тут палка о двух концах», подчеркнул он.

При этом Яковлев выразил уверенность, что российским спортсменам все равно нужно поехать на Олимпиаду.

«Олимпийские игры - это еще большой подготовительный период. Ты четыре года к этому готовишься, и в последний момент тебе говорят не ехать. Это сложно. Есть еще такие виды спорта, где ребята зарабатывают и потом живут на эти деньги следующий четырехлетний отрезок [времени]», - заявил он.

В заключение хоккеист отметил, что этими заработанными деньгами спортсмены также оплачивают свои тренировки.

Спортсмены Допинг Хоккей Санкции Россия Запад Международный олимпийский комитет
17 февраля 2024, 16:32
Вице-чемпион Европы по фигурному катанию Самарин завершил карьеру
РИА «Новости»
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Российский фигурист Александр Самарин объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры. Его слова привело РИА «Новости».

«Зачем как-то юлить? Завершаю карьеру. Получилось не так ярко, как хотелось, но я рад, что оказался среди всех сильнейших», - заявил спортсмен.

Самарин признался, что ждет с нетерпением новый этап в своей жизни.

«Я давно выступаю и прошел большой путь, катался в Японии, Минске, Марселе. Отличные эмоции, но я выжал все, что смог. Прошлый сезон получился вообще отличным, поэтому я отдал последнее. Хочу пожелать остальным ребятам прогрессировать, работать и верить, что все будет хорошо», - добавил он.

Самарину 25 лет, он является победителем и призером этапов Гран-при, участником четырех чемпионатов Европы. На чемпионате мира в 2019 году он занял 12-е место. В том же сезоне он выиграл серебро европейского первенства.

В начале февраля танцевальный дуэт фигуристов Московской области одержал победу на Всероссийских соревнованиях «Уральские самоцветы».

Спортсмены Фигурное катание

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