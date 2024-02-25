«Автомобилист» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

Завершился четвертьфинал чемпионата «Битва роботов» на «Играх будущего» в Казани. В полуфинал вышли четыре команды: Turbomechatroniki сыграют с Daddy Bots (обе команды — из России), DS Robotics из Индии — с Energy Girls из России. Соревнования состоятся уже 26 февраля.

В четвертьфинале сражались восемь команд. Состязания стартовали в 15:30, транслировались в Сети и собрали множество комментариев. Люди активно болели за свои команды и желали им удачи, а также комментировали соревнования в целом: «Сделано красиво», «Классные игры».

На «Играх будущего» в рамках вызова «технологии» сражаются роботы, созданные лучшими робототехническими командами мира. Всего в программе турнира 21 дисциплина по пяти направлениям: спорт, тактика, стратегия, технологии, и скорость. Участвуют спортсмены и киберспортсмены из 107 стран.

Зрелищную церемонию открытия «Игр будущего», состоявшуюся 21 февраля, посмотрели более миллиарда зрителей во всем мире. Турнир завершится 3 марта.

Завершился четвертьфинал чемпионата «Битва роботов» на «Играх будущего» в Казани. В полуфинал вышли четыре команды: Turbomechatroniki сыграют с Daddy Bots (обе команды - из России), DS Robotics из Индии - с Energy Girls из России. Соревнования состоятся уже 26 февраля.