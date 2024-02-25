25 февраля 2024, 18:45

«Автомобилист» обыграл «Локомотив» в матче КХЛ

Pxhere
Читайте нас в: Google Новости

Екатеринбургский «Автомобилист» 25 февраля обыграл ярославский «Локомотив» со счетом 2:0 в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В составе победителей отличились нападающий Сергей Широков и защитник Ник Эберт, забросившие по шайбе в ворота соперника.

Счет открыли лишь в средине игры.

Матч прошел на домашнем стадионе победителей. «Автомобилист», набрав 82 очка в 68 матчах, разместился на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Накануне, 24 февраля, московский ЦСКА обыграл нижегородскую команду «Торпедо» со счетом 2:1. Армейцы вышли на шестое место Западной конференции Континентальной хоккейной лиги.

Спортсмены Хоккей
25 февраля 2024, 17:51
Определились участники полуфинала «Битвы роботов» на «Играх будущего»
Читайте нас в: Google Новости
Завершился четвертьфинал чемпионата «Битва роботов» на «Играх будущего» в Казани. В полуфинал вышли четыре команды: Turbomechatroniki сыграют с Daddy Bots (обе команды — из России), DS Robotics из Индии — с Energy Girls из России. Соревнования состоятся уже 26 февраля.

В четвертьфинале сражались восемь команд. Состязания стартовали в 15:30, транслировались в Сети и собрали множество комментариев. Люди активно болели за свои команды и желали им удачи, а также комментировали соревнования в целом: «Сделано красиво», «Классные игры».

На «Играх будущего» в рамках вызова «технологии» сражаются роботы, созданные лучшими робототехническими командами мира. Всего в программе турнира 21 дисциплина по пяти направлениям: спорт, тактика, стратегия, технологии, и скорость. Участвуют спортсмены и киберспортсмены из 107 стран.

Зрелищную церемонию открытия «Игр будущего», состоявшуюся 21 февраля, посмотрели более миллиарда зрителей во всем мире. Турнир завершится 3 марта.

Завершился четвертьфинал чемпионата «Битва роботов» на «Играх будущего» в Казани. В полуфинал вышли четыре команды: Turbomechatroniki сыграют с Daddy Bots (обе команды - из России), DS Robotics из Индии - с Energy Girls из России. Соревнования состоятся уже 26 февраля.

Роботы «Игры будущего»
25 февраля 2024, 16:09
«Шанхай Шэньхуа» выиграл первый трофей в Китае под руководством Слуцкого
Читайте нас в: Google Новости
Футбольный клуб «Шанхай Шэньхуа», которым руководит российский тренер Леонид Слуцкий, стал обладателем Суперкубка Китая. Об этом сообщил «Матч ТВ».

Китайский клуб под руководством российского наставника одержал победу над «Шанхай Порт» со счетом 1:0. Мяч в ворота противника забил анголец Сефас Малеле.

Слуцкий начал работать с шанхайским клубом в конце декабря 2023 года. До этого тренер возглавлял самарскую команду «Крылья Советов», «Москву», столичный ЦСКА, казанский «Рубин», английский «Халл Сити» и нидерландский «Витесс». Слуцкий также тренировал сборную России в 2015–2016 годах.

Китайскую команду «Шанхай Шэньхуа» создали в 1993 году. В 2000-х годах ее наставником тоже был россиянин - Валерий Непомнящий.

Ранее издание Sohu взяло у Слуцкого интервью и выяснило, почему он не стал приглашать в команду футболиста Артема Дзюбу. Тренер рассказал, что давно дружит с нападающим «Локомотива», но у спортсмена еще не закончился контракт с московским клубом. В качестве еще одной причины Слуцкий назвал возраст футболиста.

Спортсмены Футбол Россия Китай Леонид Слуцкий
25 февраля 2024, 12:46
Минспорт и ОКР сформулируют предложения по участию россиян в Олимпиаде
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент Владимир Путин поручил Министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию российских атлетов в летних Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил помощник главы государства Игорь Левитин, чьи слова привел «Матч ТВ».

«Президентом страны поручено министерству спорта и Олимпийскому комитету России сформировать предложения по участию наших спортсменов в Играх в Париже», - отметил Левитин.

Заявление прозвучало на заседании итоговой коллегии Минспорта в Москве.

По словам помощника президента, необходимо определиться по каждой федерации, на каких условиях атлеты будут участвовать в Олимпиаде и какие декларации им предпишут.

Ранее Путин подчеркнул, что в вопросе участия спортсменов в соревнованиях в Париже необходимо руководствоваться интересами атлетов. Он добавил, что в случае ущемления прав представителей «Динамо» и ЦСКА Минспорт и ОКР должны принять «взвешенное решение».

Спортсмены Париж Россия Владимир Путин
25 февраля 2024, 12:40
Более миллиарда человек со всего мира посмотрели открытие «Игр будущего»
Читайте нас в: Google Новости
Церемонию открытия «Игр будущего» в Казани посмотрели более миллиарда человек. Как рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, мероприятие вызвало неподдельный интерес у всего спортивного сообщества. Об этом написало РИА «Новости».

«За „Играми будущего“ следили все. <…> Многие страны захотели провести у себя такие соревнования, а два президента напрямую об этом заявили в эфире», - поделился зампред правительства.

На соревнования приехали спортсмены из 107 стран. По словам Чернышенко, восемь государств хотят побороться за право проводить следующие «Игры будущего».

Турнир в столице Татарстана продлится до 3 марта. Спортсмены соревнуются в 21 инновационной дисциплине. Состязания построены на концепции «фиджитал», то есть сочетании физической культуры и киберспорта. Спортивное шоу нового формата многогранно и разнообразно.

Соревнования свободны от политической конъюнктуры, любых видов дискриминации и двойных стандартов. Некоторые считают, что «Игры будущего» - ответ России на Олимпийские игры , притом идея провести такое мероприятие возникла еще в 2021 году.

Спортсмены Казань Россия «Игры будущего»

Новости по теме