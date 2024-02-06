06 февраля 2024, 20:28

«Авангард» разгромил СКА в матче КХЛ со счетом 9:5

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Омский «Авангард» разгромил петербургский СКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча закончилась со счетом 9:5.

В команде победителей шайбы забросили Иван Игумнов, Томаш Юрчо, Игорь Мартынов, Рид Буше, Иван Николишин и Марк Верба. У проигравших голами отличились Марат Хайруллин, Арсений Грицюк, Степан Фальковский, Василий Глотов и Павел Дедунов.

Рид Буше стал третьим хоккеистом в истории КХЛ, который забросил 40 шайб в течение одного сезона. Ранее это смогли сделать Сергей Мозякин и Дмитрий Яшкин. На счету Буше уже 42 шайбы. Омская команда прервала пятиматчевую победную серию петербуржцев.

СКА находится на первом месте в Западной конференции. «Авангард» занимает вторую строчку на Востоке. В следующем матче петербургские хоккеисты сразятся с «Барысом» из Астаны. «Авангард» сыграет с московским «Спартаком».

В ноябре 2023 года хоккеист СКА Иван Зинченко подрался с игроком «Авангарда» Марком Вербой. Петербуржец серьезно пострадал во время потасовки.

Спортсмены Хоккей
06 февраля 2024, 15:24
Футболисту «Спартака» придется выплатить компенсацию кузену за нападение с ножом
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Игрока «Спартака» Квинси Промеса обязали выплатить компенсацию двоюродному брату, на которого он напал с ножом. Об этом сообщило нидерландское издание AD.

Суд еще не установил точную сумму, которую будет необходимо выплатить родственнику спортсмена. По информации издания, адвокат двоюродного брата планировал потребовать компенсацию в размере сотен тысяч евро. Нападающий «Спартака» отрицает обвинения в свой адрес.

«По оценкам юристов Промеса, эта сумма будет в разы меньше. Они сомневаются в травме племянника, которая вызвала некоторые эмоции во время слушаний по делу в ноябре прошлого года», - указали в издании.

По информации RT , суд Амстердама в июне 2023 года приговорил футболиста к 18 месяцам тюрьмы за нападение на кузена с отягчающими обстоятельствами.

Ранее прокуратура Нидерландов запросила для Промеса девять лет тюрьмы за контрабанду кокаина. По версии обвинения, футболист финансировал операцию по ввозу запрещенных веществ в страну.

Спортсмены Суд Спартак
06 февраля 2024, 14:23
Болельщик ткнул пальцем между ягодиц игроку «Севильи» во время матча
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Болельщик «Райо Валекано» ткнул пальцем между ягодиц аргентинского футболиста «Севильи» Лукаса Окампоса во время игры 23-го тура Ла Лиги. Об этом сообщило издание Estadio Deportivo.

Фанат сделал неприличный жест во время первого тайма матча, когда полузащитник собирался вбросить мяч из-за боковой линии. В этот момент сидевший на первом ряду футбольный болельщик засунул палец между его ягодиц. Происходящее попало на видео. Матч, в котором произошла неловкая ситуация, окончился со счетом 2:1 в пользу «Севильи».

Полузащитник осудил болельщика и призвал руководство чемпионата Испании серьезно отнестись к произошедшему.

«Все мы знаем, что может случиться, если такое произойдет в женском футболе», - отметил Окампос.

Футбольный клуб проинформировал Ла Лигу о случившемся и назвал поведение футбольного болельщика недопустимым.

Ранее полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян получил травму во время игры с «Райо Валекано», сообщил RT. Футболист покинул поле на 29-й минуте матча.

Спортсмены Фанаты Скандалы Футбол Испания
06 февраля 2024, 08:43
Нападающий Евгений Кузнецов пропустил тренировку «Вашингтон Кэпиталз»
РИА «Новости»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов по личным причинам не пришел на одну из последних тренировок. Журналист Том Гулитти сообщил об этом в своем X (бывшем Twitter).

«Евгений Кузнецов сегодня не будет тренироваться с „Кэпиталз“ по личным причинам», - написал он.

Репортер объявил об этом 5 февраля и не уточнил, что именно заставило хоккеиста пропустить тренировку. На следующий день пресс-служба НХЛ выпустила официальное заявление, что Евгения Кузнецова отстранили на неопределенный срок. Он примет участие в программе помощи игрокам и вернется к работе после того, как она завершится.

Евгений Кузнецов заключил с «Вашингтон Кэпиталз» восьмилетний контракт до 2025 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 43-х матчах. Программа помощи НХЛ предназначена для спортсменов с алкогольной, наркотической зависимостями и психологическими проблемами. В 2019 году российского хоккеиста дисквалифицировали за употребление запрещенных веществ.

НХЛ Спортсмены Хоккей
06 февраля 2024, 03:26
Хореограф Железняков призвал проверить окружение Валиевой на детекторе лжи
РИА «Новости»
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Бывший хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков призвал проверить все окружение фигуристки Камилы Валиевой на детекторе лжи. Об этом он написал в посте в социальной сети «ВКонтакте».

«Всех на детектор лжи! А особенно окружение спортсменки», - написал Железняков.

Хореограф покинул команду Тутберидзе в ноябре 2023 года.

Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января дисквалифицировал 17-летнюю россиянку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Спортсменку лишили всех завоеванных с 2021 года медалей.

Тренер Валиевой Этери Тутберидзе заявила, что у нее нет вопросов к спортсменке и она продолжит поддерживать Валиеву. Тутберидзе назвали Камилу Валиеву самой талантливой фигуристкой.

Олимпийский комитет России обжалует лишение Валиевой наград 2022 года. Дисквалификация отдельного спортсмена не должна стать поводом для пересмотра результатов командных соревнований, заявили в ОКР.

Спортсмены Суд Награды Россия Этери Тутберидзе Камила Валиева

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