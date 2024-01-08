«Авангард» дожал «Адмирал» в овертайме благодаря дублю Буше

Совершивший многочасовой перелет «Авангард» вышел вперед в первом периоде, однако в середине поединка хозяева смогли сравнять счет усилиями Кирилла Петкова. Дальневосточная команда удержала ничью до овертайма, но в решающем отрезке вновь не смогла остановить Буше, который отличился через две с половиной минуты после его начала.

Вернувшийся в 2022 году в «Авангард» из «Локомотива» Буше проводит рекордный сезон: уже на первой неделе января он побил рекорд клуба по количеству шайб, заброшенных в регулярном сезоне.

Победа позволила «Авангарду» подняться на второе место Восточной конференции. Для «Адмирала» домашнее поражение стало пятым подряд: команда находится на последней строчке конференции и имеет только призрачные шансы на выход в плей-офф.

Накануне в КХЛ прошло московское дерби , которое также завершилось в овертайме. Хоккеисты «Динамо» взяли реванш у соперников из «Спартака».