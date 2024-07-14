Аванесян накаутом проиграл Эннису в бою за титул чемпиона IBF

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Бой состоялся ночью 14 июля в Филадельфии (штат Пенсильвания). Эннис отправил Аванесяна в нокаут, тот не стал продолжать поединок после пятого раунда.

Американцу вручили пояс IBF, теперь он полноправный чемпион. До этого у Энниса этот титул был временным.

Для 35-летнего Аванесяна это пятое поражение в карьере. В общей сложности на счету российского боксера 30 побед на профессиональном ринге (18 нокаутов) и одна ничья.

В поединке против Энниса он вышел вместо американца Коди Краули, который не стал драться, сославшись на проблемы со зрением.

Эннису 27 лет. Он одержал 32 победы (29 - нокаутом) в 33 поединках, один бой признали несостоявшимся.

Накануне россиянину Муслиму Гаджимагомедову удалось завоевать титул чемпиона мира во втором тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Ему проиграл китайский боксер Чжан Чжаосиня на турнире IBA Champions Night в Серпухове.