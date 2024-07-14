14 июля 2024, 12:05

Аванесян накаутом проиграл Эннису в бою за титул чемпиона IBF

Unsplash
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Борьба за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) для российского боксера Давида Аванесяна закончилась накаутом и проигрышем. Победу на ринге одержал американец Джарон Эннис, сообщили журналисты РИА «Новости».

Бой состоялся ночью 14 июля в Филадельфии (штат Пенсильвания). Эннис отправил Аванесяна в нокаут, тот не стал продолжать поединок после пятого раунда.

Американцу вручили пояс IBF, теперь он полноправный чемпион. До этого у Энниса этот титул был временным.

Для 35-летнего Аванесяна это пятое поражение в карьере. В общей сложности на счету российского боксера 30 побед на профессиональном ринге (18 нокаутов) и одна ничья.

В поединке против Энниса он вышел вместо американца Коди Краули, который не стал драться, сославшись на проблемы со зрением.

Эннису 27 лет. Он одержал 32 победы (29 - нокаутом) в 33 поединках, один бой признали несостоявшимся.

Накануне россиянину Муслиму Гаджимагомедову удалось завоевать титул чемпиона мира во втором тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Ему проиграл китайский боксер Чжан Чжаосиня на турнире IBA Champions Night в Серпухове.

Спортсмены Бокс
14 июля 2024, 11:27
Уругвайцы обыграли канадцев в матче за третье место на Кубке Америки
Global Look Press
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Сборная Уругвая обыграла национальную команду Канады в матче за третье место на Кубке Америки по футболу. Встреча завершилась победой уругвайцев в серии пенальти.

Основное время завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказались уругвайцы - 4:3.

Сборная Уругвая выиграла бронзу Кубка Америки. Голами отличились Родриго Бентанкур и Луис Суарес.

Ранее сборная Англии выиграла обыграла сборную Нидерландов и пробилась в финал Евро-2024. Встреча пошла в Дортмунде и закончилась со счетом 2:1. В финале англичане сыграют с испанцами. Матч пройдет 14 июля.

Канада Футбол
14 июля 2024, 10:26
«Зенит» обыграл «Краснодар» и в пятый раз подряд выиграл Суперкубок России
РИА «Новости»
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Петербургский «Зенит» обыграл «Краснодар» в матче за Суперкубок России. Встреча состоялась в Волгограде и завершилась со счетом 4:2.

В первом тайме у «бело-голубых» отличились Родригао, Вендел и лучший ассистент прошлого сезона Российской премьер-лиги Максим Глушенков. Он перешел в петербургскую команду в конце июня из «Локомотива».

Никита Кривцов во втором тайме сократил отрыв в счете, но уже через три минуты Глушенков оформил дубль. Федоров Смолов забил гол на 70-й минуте. Он вернулся в «Краснодар» из московского «Динамо».

«Зенит» стал обладателем Суперкубка пятый раз подряд.

Экс-футболист Максим Деменко ранее прокомментировал желание «Зенита» купить нападающего «Спартака» Александра Соболева. Таким образом петербуржцы хотят ослабить москвичей.

ФК Зенит Краснодар Футбол
13 июля 2024, 16:59
США пригрозили потерей турниров из-за дела китайских пловцов
Global Look Press
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Соединенные Штаты могут потерять право на проведение турниров из-за расследования дела китайских пловцов. Такое предупреждение опубликовали на официальном сайте Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF).

В документе сказано, что международные спортивные Федерации могут усомниться в безопасности проведения турниров в Америке из-за начатых разбирательств по допинг-скандалу, связанному с 23 китайскими пловцами.

Позиция США вынуждает не доверять Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и спортивным правилам, а также заставляет задуматься о личной безопасности спортсменов.

Ранее главный юрисконсульт WADA Росс Венцель объяснил, что у фигуристки Камилы Валиевой в допинг-пробах выявили больше триметазидина , чем у китайских пловцов. По этой причине россиянку дисквалифицировали, а спортсменов из КНР - нет.

США Спортсмены Допинг Китай
13 июля 2024, 13:58
Джокович выбесил зрителей Уимблдона жестом после победного матча
Global Look Press
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Сербский теннисист, вторая ракетка мира, 24-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Новак Джокович вновь разозлил публику — теперь победой в полуфинале Уимблдона-2024. Об этом сообщил «Чемпионата».

Сербский теннисист, вторая ракетка мира, 24-кратный чемпион турниров серии «Большого шлема» Новак Джокович вновь разозлил публику - теперь победой в полуфинале Уимблдона-2024. Об этом сообщил «Чемпионата».

Авторы статьи уточнили, что Джокович выиграл в полуфинале и продемонстрировал свой фирменный прием - «сыграл» на воображаемой скрипке. Зрителям жест не понравился.

Теннисист пояснил, что его своеобразное празднование посвящено дочери, которая уже шесть месяцев занимается игрой на этом музыкальном инструменте.

Весной в Риме Новаку Джоковичу после выхода в третий круг турнира АТР серии «Мастерс» попали бутылкой по голове. Кто-то из зрителей запустил емкость, когда спортсмен раздавал автографы.

Спортсмены Сербия Теннис

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