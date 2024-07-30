«Атланта Юнайтед» анонсировала переход Алексея Миранчука

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль начал встречаться с 20-летней моделью из Москвы по имени Алиса. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, девушка переехала на учебу в Барселону несколько лет назад. Там она и познакомилась с восходящей звездой футбола.

Журналисты отметили, что Ямаль накануне отписался в соцсетях от своей девушки, тиктокерши Алекс Падильи, из-за подозрений в измене. Вскоре он подписался на Алису. Кроме того, на спортсмена подписаны брат, играющий за любительскую футбольную команду в Барселоне, и отец девушки - основатель рекламного агентства.

«Ламин, как же Алекс?», «Ламин не теряет времени», «Ламин, ты со всем этим справишься?», - написали под постами модели поклонники футболиста.

Ямаля признали лучшим молодым игроком Евро-2024. Он также стал самым молодым победителем и лучшим ассистентом турнира.