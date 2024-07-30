«Атланта Юнайтед» анонсировала переход Алексея Миранчука
Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук продолжит профессиональную карьеру в клубе Главной футбольной лиги (MLS) «Атланта Юнайтед». Соответствующий анонс появился в соцсетях американской команды.
«Атланта Юнайтед» опубликовал видео, на котором россиянин стоит на фоне черно-синих полос, которые потом переливаются в черно-красные. Выделены инициалы футболиста - «АМ».
«Те же полосы, но другие цвета», - говорится в подписи к публикации.
Миранчук выступал за «Аталанту» с сентября 2020 года после перехода из московского «Локомотива». Вместе с клубом из Бергамо в прошлом сезоне россиянин стал победителем Лиги Европы. Всего в составе итальянского клуба он забил 13 мячей и сделал 13 голевых передач в 98 матчах.
Ранее бывший футболист сборной Белоруссии Сергей Гуренко предположил, что Миранчук согласился на переход в MLS , так как не видел для себя развития в «Аталанте».