Аскаров заработает четыре миллиона долларов по контракту с «Сан-Хосе»

Контракт начнет действовать с сезона-2025/26. В год Аскарову будут платить по два миллиона долларов. Хоккеиста обменяли из «Нэшвилл Предаторз» в «Сан-Хосе Шаркс» 23 августа.

Вместе с Аскаровым в «Сан-Хосе» перешел форвард Нолан Бурк. Клуб также получил право выбора в третьем раунде драфта 2025 года.

В результате обмена в «Нэшвилл» пришли вратарь Магнус Хрона, нападающий Давид Эдстрем и право выбора в первом раунде драфта 2025 года.

Аскаров - серебряный призер юниорского (2019) и молодежного (2020) чемпионатов мира. Он играл в петербургском СКА, пока его не выбрал «Нэшвилл» в первом раунде драфта 2020 года под общим 11-м номером.

На днях российский нападающий Василий Подколзин перешел в канадский хоккейный клуб Edmonton Oilers. В обмен на это его предыдущий клуб Vancouver Canucks получил выбор в четвертом раунде драфта 2025 года.