24 августа 2024, 15:17

Аскаров заработает четыре миллиона долларов по контракту с «Сан-Хосе»

РИА «Новости»
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Клуб НХЛ обменял 22-летнего российского вратаря Ярослава Аскарова из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе». С голкипером подписали двухлетний контракт с «Шаркс» на четыре миллиона долларов, сообщил сайт лиги.

Контракт начнет действовать с сезона-2025/26. В год Аскарову будут платить по два миллиона долларов. Хоккеиста обменяли из «Нэшвилл Предаторз» в «Сан-Хосе Шаркс» 23 августа.

Вместе с Аскаровым в «Сан-Хосе» перешел форвард Нолан Бурк. Клуб также получил право выбора в третьем раунде драфта 2025 года.

В результате обмена в «Нэшвилл» пришли вратарь Магнус Хрона, нападающий Давид Эдстрем и право выбора в первом раунде драфта 2025 года.

Аскаров - серебряный призер юниорского (2019) и молодежного (2020) чемпионатов мира. Он играл в петербургском СКА, пока его не выбрал «Нэшвилл» в первом раунде драфта 2020 года под общим 11-м номером.

На днях российский нападающий Василий Подколзин перешел в канадский хоккейный клуб Edmonton Oilers. В обмен на это его предыдущий клуб Vancouver Canucks получил выбор в четвертом раунде драфта 2025 года.

НХЛ Хоккей Россия
22 августа 2024, 11:46
Российские баскетболисты разгромили фейковую сборную Колумбии
Unsplash
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Представители Федерации баскетбола Колумбии (FCB) не отправляли команду на турнир Кубок дружбы в Россию. Об этом они заявили в своем аккаунте в социальной сети Instagram*.

В тексте сказано, что FCB официально не приглашали на Кубок дружбы. Федерация также не давала согласие никаким клубам или университету страны на участие в российском турнире.

FCB намерена обратиться к юристам, чтобы привлечь к ответственности тех, кто ненадлежащим образом использовал изображение или логотип организации без предварительного разрешения.

На днях в городском округе Балашиха восемь баскетбольных команд приняли участие в турнире по стритболу. Победителем стала команда из Москвы BFM. Спортсмены обыграли соперников со счетом 21:14.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Спортсмены Пермь Баскетбол
20 августа 2024, 18:49
Первая ракетка мира Синнер избежал дисквалификации за допинг
РИА «Новости»
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Провалившего дважды допинг-тесты итальянского теннисиста Янника Синнера не отстранят от турниров. Об этом сообщил официальный сайт органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

Независимый трибунал признал невиновным Синнера в двух нарушениях антидопинговых правил в Теннисной антидопинговой программе (TADP).

Весной этого года теннисист два раза провалил тестирование на запрещенное вещество клостебол. Результаты соревновательной пробы на турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США) подтвердили наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Еще один тест в внесоревновательное время восемь дней спустя также оказался положительным на метаболит - опять же на низком уровне.

Результаты Синнера, призовые деньги и рейтинговые очки с турнира в Индиан-Уэллсе аннулировали. После каждого провального теста спортсмена временно дисквалифицировали. В обоих случаях Синнеру удалось обжаловать отстранение и продолжить выступления.

На днях теннисист Андрей Рублев обыграл Синнера в четвертьфинале турнира серии «Мастерс». Поединок на корте закончился со счетом 6:3, 1:6, 6:2 в пользу россиянина.

Спортсмены Допинг Теннис
19 августа 2024, 18:57
Валиева почистила профиль в соцсети от упоминания о победе на чемпионате Европы
РИА «Новости»
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Российская фигуристка Камила Валиева решила убрать из своего аккаунта в социальной сети Instagram* звание чемпионки Европы 2022 года. При этом в Telegram-канале спортсменки и на ее странице во «ВКонтакте» упоминания о медали остались.

В январе 2022 года Валиева обошла соперниц - Анну Щербакову и Александру Трусову, которые попали в тройку призеров. В профиле фигуристки в Instagram* раньше можно было увидеть упоминание о золотой медали чемпионата Европы.

В конце января этого года спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал выигравшую Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. Спортсменка сможет возобновить карьеру с 24 декабря следующего года.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Спортсмены Фигурное катание Камила Валиева
19 августа 2024, 18:47
Сломавшего руку Глушенкова и игрока из Дании включили в сборную России
РИА «Новости»
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В предварительный расширенный список команды на матчи против Вьетнама и Таиланда вошли 38 игроков, включая пятерых вратарей. Окончательный перечень сформируют в конце августа, сообщил сайт Российского футбольного союза.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин решил не включать травмированных игроков - Арсена Захаряна («Реал Сосьедад») и Александра Головина («Монако»), Алексея Миранчука («Атланта Юнайтед»), Федора Чалова (ПАОК), а также Антона Миранчука, который пока без команды.

По словам Карпина, в ближайшем сборе, предположительно, будет новый нападающий - Герман Онугху.

В расширенную сборную вошли такие вратари, как Лунев («Динамо»), Максименко («Спартак»), Латышонок («Зенит»), Лантратов («Локомотив») и Сафонов («ПСЖ»).

Из защитников будут играть: Литвинов, Хлусевич (оба - «Спартак»), Дивеев, Круговой (оба - ЦСКА), Морозов, Сильянов (оба - «Локомотив»), Караваев и Горшков (оба - «Зенит»), Вахания, Лангович, Осипенко (все - «Ростов»), Солдатенков («Крыльев Советов»).

Полузащитники: Глебов («Ростов»), Карпукас, Баринов, Батраков, Самошников, Пиняев (все - «Локомотив»,), Кузяев («Гавр»), Пруцев, Зиньковский (оба - «Спартак»), Кривцов, Козлов (оба - «Краснодар»), Фомин («Динамо»), Бабкин («Крылья Советов»), Обляков (ЦСКА), Глушенков, Мостовой (оба - «Зенит»), Садулаев («Ахмат»).

Недавно вратарю сборной России Матвею Сафонову разбили бровь на тренировке ПСЖ. Его подруга Марина Кондратюк сообщила, что спортсмен чувствует себя хорошо.

Спортсмены Футбол Сборная России по футболу

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