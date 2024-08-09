Артем Дзюба получил 100 штрафов за нарушение ПДД меньше чем за год

По информации издания, большая часть штрафов записана на Mercedes-Benz AMG S63. Они касаются превышения скорости, нарушения дорожной разметки и езды с непристегнутым ремнем безопасности.

Всего за автомобилем Дзюбы числится свыше 300 зарегистрированных нарушений. Например, за 3 августа футболист получил пять штрафов за превышение скорости.

Журналисты уточнили, что с прошлого октября Дзюба уплатил около 88 тысяч рублей. При этом на данный момент спортсмен еще должен шесть тысяч рублей.

В мае у Дзюбы закончился контракт с московским футбольным клубом «Локомотив». Новую команду спортсмен пока не нашел, однако успел сняться в сериале, где исполнил роль самого себя.