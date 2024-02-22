Аршавин попросил Путина помочь в создании русского аналога игры FIFA

«Я считаю верным, чтобы появился наш спортивный футбольный симулятор, в котором смогут ребята наши играть за свою национальную сборную, за команды премьер-лиги, за сборную региона, потому что в иностранных аналогах такого нет. <…> Это сохранило бы интерес к футболу, ребята сейчас много в компьютер играют», - сказал Аршавин.

В своей приветственной речи на церемонии открытия первых «Игр будущего» глава государства сказал, что российские спортсмены являются одними из самых сильных в мире. Он назвал Россию одной из ведущих держав планеты. Также Путин заявил, что «Игры будущего» - это масштабное событие на стыке спорта, науки и технологий.