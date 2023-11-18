Армения сыграла вничью с Уэльсом в отборочном матче по футболу 2024 года

В составе хозяев мяч в ворота противника на пятой минуте послал Лукас Селараян. Наир Тикнизян стал автором автогола.

Сборная Армении набрала восемь очков и заняла в группе D четвертое место. Сборная Уэльса - на второй строчке с 11 очками.

В заключительном туре квалификации команда Армении сыграет 21 ноября на выезде со сборной Хорватии. Валлийцы в тот же день встретятся на своей территории со сборной Турции.

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с национальной командой Кубы в Волгограде 20 ноября. Команды встретятся на поле стадиона «Волгоград Арена» в 19:30 по московскому времени. После двух товарищеских матчей в октябре с Камеруном и Кенией российская национальная сборная осталась на 39-м месте в рейтинге ФИФА.