Апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой подали в суд Швейцарии

CAS принял решение об отстранении Валиевой 29 января. Ее обвинили в нарушении антидопинговых правил. У россиянки забрали золото ОИ-2022. В начале февраля суд опубликовал материалы, связанные с этим делом.

Оказалось, что в пробе спортсменки нашли вещество триметазидин. Его применение запрещено, поскольку препарат улучшает работу сердца.

Валиева утверждала, что триметазидин попал в ее организм случайно. По словам фигуристки, она съела приготовленный дедушкой десерт, который лежал на доске, где пенсионер измельчал свои таблетки для сердца. Однако такое объяснение не удовлетворило CAS.