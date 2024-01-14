14 января 2024, 09:38

Анкалаев потребовал бой за титул чемпиона после победы над бразильцем Уокером

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Россиянин Магомед Анкалаев одержал победу над бразильцем Джонни Уокером, отправив противника в технический нокаут в третьем раунде. Победитель запросил бой за пояс с чемпионом Бразилии Алексом Перейрой. Главный поединок турнира UFC Vegas 84 прошел на арене Apex в Лас-Вегасе, сообщил «Спорт-Экспресс».

Бой продлился меньше восьми минут. За досрочную победу россиянин получил бонус в размере 50 тысяч долларов.

«Самое главное - я хочу биться за пояс, я уже давно заслуживаю, у меня 10 побед подряд, дайте мне бой за пояс!» - отметил Анкалаев.

Он добавил, что не имеет «ничего личного» к Уокеру. Россиянин напомнил, что прошлый поединок с ним не состоялся, но бойцы «закрыли этот вопрос» на арене Apex.

«Когда я выхожу в клетку, то начинаю охотиться за соперником, и у него ничего не получается», - признался спортсмен.

Ранее британский боец Пэдди Пимблетт на турнире UFC 296 выиграл у американца Тони Фергюсона. Глава UFC Дан Уайт прокомментировал поединок и посоветовал американскому спортсмену завершить карьеру.

США Спортсмены Бразилия UFC Россия Смешанные боевые искусства MMA
14 января 2024, 10:24
Россиянин Бетербиев нокаутировал британца Смита, защитив три чемпионских пояса
РИА «Новости»
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Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям, россиянин Артур Бетербиев победил британского боксера Каллума Смита. Бой проходил в Канаде, сообщил РБК.

Поединок длился семь раундов и завершился техническим нокаутом. Бетербиев, который выступил под канадским флагом, смог защитить три чемпионских титула по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC).

В WBC 38-летнего Бетербиева назвали «непобежденным королем нокаутов в полутяжелом весе». Он одержал победы во всех 20 поединках и ни разу не проиграл. На счету 33-летнего Каллума Смита 29 побед и два поражения.

В прошлом году WBC не разрешил проводить бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Совет объяснил свою принципиальную позицию ситуацией на Украине.

Канада Бокс
14 января 2024, 09:40
Кот-д’Ивуар разгромил Гвинею-Бисау в матче открытия Кубка Африки
РИА «Новости»
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Сборная Кот-д’Ивуара обыграла команду Гвинеи-Бисау со счетом 2:0 в матче групповой стадии Кубка африканских наций по футболу. Встреча прошла на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане.

Ивуарийцы с легкостью разобрались с соперником. Мячи в ворота противника забили полузащитник Секо Фофана и нападающий Жан-Филипп Крассо.

Команды до этого ни разу не встречались друг с другом. Кот-д’Ивуар дважды в своей истории выигрывал Кубок Африки. Гвинея-Бисау, в свою очередь, ни разу не выходила из группы.

Эта сборная ни разу не принимала участия в чемпионатах мира. Она четыре раза подряда была участницей Кубок Африки, но никогда не выходила в плей-офф.

Ранее стало известно, что нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах продлит контракт с клубом. Игрок согласовал условия нового трудового соглашения, скоро о нем официально объявят.

Африка Футбол История
13 января 2024, 17:03
Стали известны детали возможного перехода Кругового из «Зенита» в ЦСКА
РИА «Новости»
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Футболист петербургского клуба «Зенит» Данил Круговой будет играть за московский ЦСКА. Источники Telegram-канала «Мутко против» сообщили, что для подписания контракта осталось только уладить формальности.

Срок контракта составит пять лет, но переход будет не в рамках трансфера. Договор должны подписать таким образом, чтобы в другой клуб игрок перешел летом, когда станет свободным агентом.

«„Динамо“ тоже ведет переговоры, но вариант с ЦСКА сейчас для Кругового в приоритете», - написал автор статьи.

По его словам, давно не было такого, чтобы игроков уводил не «Зенит», а другие футбольные клубы.

В ноябре прошлого года стало известно, что Данил Круговой не продлил контракт с «Зенитом». Его не устроили предложенные клубом условия. «Мы будем встречаться зимой и разговаривать», - сказал тогда футболист.

ЦСКА ФК Зенит Футбол
13 января 2024, 16:17
Главный тренер «Енисея» Тихонов жестко ответил на замечание Дзюбы
РИА «Новости»
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Бывший полузащитник «Спартака», новый главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов посоветовал форварду «Локомотива» Артему Дзюбе соблюдать субординацию. Это была реакция на обвинения Дзюбы в том, что Тихонов якобы «заигрывает» с болельщиками «Спартака».

В интервью Sport24 экс-полузащитник команды отметил, что никогда не говорил «ни одного плохого слова» в сторону Дзюбы.

«Посоветую Артему, чтобы соблюдал субординацию. Какая разница, кто по его мнению начинает заигрывать», - заметил Тихонов.

Он добавил, что восемь раз стал чемпионом России в составе «Спартака», и задал риторический вопрос, сколько раз это удалось Дзюбе со «Спартаком».

В целом, по словам тренера, замечание футболиста его не задело. Андрей Тихонов констатировал, что «каждый вправе говорить что хочет», сам он «не реагирует» на подобную критику.

Поводом для нападок со стороны Артема Дзюбы было заявление Тихонова о том, что победа в РПЛ со «Спартаком» для него более ценна, чем теоретический триумф на чемпионате мира со сборной России. Дзюба ядовито напомнил, что Тихонов ни разу не выигрывал чемпионат мира, и призвал его перестать заигрывать с болельщиками «Спартака».

Спортсмены Спартак Футбол Артем Дзюба

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