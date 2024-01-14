Анкалаев потребовал бой за титул чемпиона после победы над бразильцем Уокером

Бой продлился меньше восьми минут. За досрочную победу россиянин получил бонус в размере 50 тысяч долларов.

«Самое главное - я хочу биться за пояс, я уже давно заслуживаю, у меня 10 побед подряд, дайте мне бой за пояс!» - отметил Анкалаев.

Он добавил, что не имеет «ничего личного» к Уокеру. Россиянин напомнил, что прошлый поединок с ним не состоялся, но бойцы «закрыли этот вопрос» на арене Apex.

«Когда я выхожу в клетку, то начинаю охотиться за соперником, и у него ничего не получается», - признался спортсмен.

Ранее британский боец Пэдди Пимблетт на турнире UFC 296 выиграл у американца Тони Фергюсона. Глава UFC Дан Уайт прокомментировал поединок и посоветовал американскому спортсмену завершить карьеру.