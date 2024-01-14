Анкалаев потребовал бой за титул чемпиона после победы над бразильцем Уокером
Россиянин Магомед Анкалаев одержал победу над бразильцем Джонни Уокером, отправив противника в технический нокаут в третьем раунде. Победитель запросил бой за пояс с чемпионом Бразилии Алексом Перейрой. Главный поединок турнира UFC Vegas 84 прошел на арене Apex в Лас-Вегасе, сообщил «Спорт-Экспресс».
Бой продлился меньше восьми минут. За досрочную победу россиянин получил бонус в размере 50 тысяч долларов.
«Самое главное - я хочу биться за пояс, я уже давно заслуживаю, у меня 10 побед подряд, дайте мне бой за пояс!» - отметил Анкалаев.
Он добавил, что не имеет «ничего личного» к Уокеру. Россиянин напомнил, что прошлый поединок с ним не состоялся, но бойцы «закрыли этот вопрос» на арене Apex.
«Когда я выхожу в клетку, то начинаю охотиться за соперником, и у него ничего не получается», - признался спортсмен.
Ранее британский боец Пэдди Пимблетт на турнире UFC 296 выиграл у американца Тони Фергюсона. Глава UFC Дан Уайт прокомментировал поединок и посоветовал американскому спортсмену завершить карьеру.