Английский регбийный клуб запретил спортсмену наносить на форму флаг России

Английский клуб запретил российскую символику после скандала в соцсетях. Некоторых пользователей возмутило, что российский спортсмен выступал в одной из игр чемпионата Англии с флагом России на форме. Ряд комментаторов заступились за регбиста и назвали решение о запрете дискриминационным.

Пресс-служба «Глостера» отметила, что поддерживает санкции Международной федерации регби (World Rugby), введенные в 2022 году, поэтому не будет наносить флаг России на форму.

«Кирилл полностью согласился с требованиями World Rugby. Мы понимаем подтекст и приносим извинения, если это кого-то обидело. Клуб знает о комментариях по этому поводу и хотел бы заявить о неприятии всех форм расизма», - добавили в клубе.

Ранее Международный союз конькобежцев допустил россиян и белорусов к отбору на Олимпиаду в нейтральном статусе. На соревнования не допустят спортсменов, которые активно поддерживают специальную военную операцию.