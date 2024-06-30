Англия вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу после победы над Словакией

Основное время игры завершилось ничьей. Соперники забили по одному голу. Теперь британцам предстоит встреча со сборной Швейцарии, которая одолела победителей предыдущего Евро - сборную Италии - со счетом 2:0.

Швейцарцы первыми пробились в четвертьфинал этого турнира. Также там оказались немцы. Которые победили датчан с таким же результатом. В ближайшем матче, который состоится в воскресенье, 30 июня, силами померятся сборные Испании и Грузии.