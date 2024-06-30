30 июня 2024, 22:35

Англия вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу после победы над Словакией

Global Look Press
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Футболисты сборной Англии одержали победу над словаками в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу со счетом 2:1 в дополнительное время. Матч состоялся на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене.

Основное время игры завершилось ничьей. Соперники забили по одному голу. Теперь британцам предстоит встреча со сборной Швейцарии, которая одолела победителей предыдущего Евро - сборную Италии - со счетом 2:0.

Швейцарцы первыми пробились в четвертьфинал этого турнира. Также там оказались немцы. Которые победили датчан с таким же результатом. В ближайшем матче, который состоится в воскресенье, 30 июня, силами померятся сборные Испании и Грузии.

Англия Словакия Чемпионат Европы по футболу — 2024
30 июня 2024, 23:10
Стало известно имя лучшего футболиста матча Евро-2024 Англия — Словакия
Global Look Press
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Футболист сборной Англии Джуд Беллингем стал лучшим игроком матча 1/8 финала чемпионата Европы. В дополнительное время команда спортсмена обыграла сборную Словакии.

Встреча состоялась в Гельзенкирхене и завершилась со сетом 2:1. Беллингем отличился на пятой добавленной минуте - он забил мяч в ворота соперника ударом «ножницами» через себя.

Гол англичанина стал самым поздним для его сборной в истории выступлений на Евро.

Ранее стало известно, что Германия обыграла сборную Дании в матче 1/8 чемпионата Европы. Прервавшаяся из-за грозы встреча закончилась со счетом 2:0. Немецкая команда вышла в следующий раунд плей-офф.

Англия Футбол Словакия Чемпионат Европы по футболу — 2024
30 июня 2024, 15:09
Российская футболистка Абдуллина покинула «Челси»
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Российская футболистка Алсу Абдуллина покинула женскую команду «Челси» по истечении контракта. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

«Алсу не смогла закрепиться в составе девушек», - заявили представители «Челси».

В клубе напомнили, что прошлый сезон Абдуллина провела в аренде команды «Париж».

Россиянка подписала контракт с «Челси» в декабре 2021 года. С 2020-го девушка выступала в составе «Локомотива».

Ранее сообщалось, что лидер футбольного клуба «Балтика» Данила Козлов перешел в «Краснодар». Заинтересованность в спортсмене также демонстрировал петербургский «Зенит».

До этого стало известно, что защитник «бело-голубых» Арсен Адамов продолжит карьеру в грозненском «Ахмате».

Англия Спортсмены Футбол
30 июня 2024, 12:09
Италии предложили опротестовать результаты матча со Швейцарией на Евро-2024
Global Look Press
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Сборная Италии может потребовать переиграть матч со Швейцарией на чемпионате Европы по футболу из-за нарушения процедуры во втором тайме. На это указал бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов в беседе с «Чемпионатом».

Он пояснил, что представители сборной Италии забежали на чужую половину поля до того, как их спортсмен возобновил игру начальным ударом.

«После этого мяч не покидал поле и был забит гол в ворота сборной Италии. По правилам игры арбитр должен был остановить игру и заново начать процедуру начального удара. <…> Италия может подать протест и запросить переигровку», - подчеркнул эксперт.

По его словам, важно, чтобы это повлияло на итоги матча. Федотов уточнял, что смысл в протесте будет, если Италию обыграют со счетом 2:1 (на момент беседы продолжался второй тайм).

Однако матч на стадионе в Берлине завершился со счетом 2:0 в пользу швейцарской сборной. Италия, победившая в прошлом Евро, в этот раз вылетела уже в 1/8 финала. Швейцарские же спортсмены первыми вышли в четвертьфинал.

Италия Скандалы Футбол Швейцария Чемпионат Европы по футболу — 2024
30 июня 2024, 10:53
Германия победила датчан в «грозовом» матче и пробилась четвертьфинал Евро-2024
Global Look Press
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Немецкие футболисты обыграли сборную Дании в матче 1/8 финала домашнего чемпионата Европы по футболу. Встреча, прерывавшаяся из-за грозы, закончилась со счетом 2:0, сообщил сайт УЕФА.

По итогам игры Германия вышла в следующий раунд плей-офф турнира. Матч состоялся 29 июня в Дортмунде. На 53-й минуте гол с пенальти забил Кай Хаверц, а на 68-й минуте игры мяч в ворота противника загнал Джамал Мусиала.

Гроза во время встречи команд была такой сильной, что на 36-й минуте арбитр Майкл Оливер прервал матч и отправил игроков в раздевалку. Спустя 23 минуты, когда на поле прошел ливень и град размером с вишню, игру возобновили.

Ранее швейцарцы обыграли на Евро-2024 команду Италии со счетом 2:0. Мячи в ворота соперников забили футболисты Ремо Фройлер и Рубен Варгас. Итальянская сборная выиграла прошлый чемпионат, однако в этот раз она выбыла уже на стадии 1/8 финала.

Германия Дания Футбол Чемпионат Европы по футболу — 2024

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