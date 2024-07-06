06 июля 2024, 22:23

Англия пробилась в полуфинал Евро-2024

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Сборная Англии в серии пенальти одержала победу над командой Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы по футболу. Игра проходила в Дюссельдорфе.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Первый гол забил швейцарец Брель Эмболо (75-я минута), англичанин Букайо Сака восстановил равновесие на 80-й минуте. В дополнительное время голов не было, а в серии пенальти выиграли англичане - 5:3.

Сборная Англии будет участвовать в полуфинале Евро в четвертый раз в истории. Ее соперник определится в субботу по итогам матча Нидерланды - Турция.

Футболисты сборной Франции обыграли команду Португалии в четвертьфинале Евро-2024. Французы забили пять мячей против трех. Таким образом команда Криштиану Роналду вышла с турнира, французская сборная примет участие в полуфинале.

Англия Футбол Европа
06 июля 2024, 18:50
Криштиану Роналду установил очередной рекорд
Global Look Press
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду первым в истории провел 30 матчей на чемпионатах Европы. Об этом сообщило издание Opta Sport.

Юбилейным для 39-летнего португальца стал четвертьфинальный матч чемпионата Европы в Германии с командой Франции в минувшую пятницу. Встреча завершилась победой французов в серии пенальти со счетом 5-3, в основное время команды мячей не забили.

Сборная Португалии завершила выступления на чемпионате Европы. На турнире Роналду провел пять матчей и отметился результативной передачей. В общей сложности в составе сборной Португалии спортсмен сыграл в 212 матчах, забив 130 голов.

Ранее он заверял, что чемпионат Европы в Германии станет для него последним в карьере. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макрегор заявлял, что Роналду - величайший футболист с истинной страстью к своей стране.

Футбол Криштиану Роналду Чемпионат Европы по футболу — 2024
06 июля 2024, 14:33
Приглашенные на Олимпийские игры российские борцы отказались от соревнований
РИА «Новости»
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Борцы из России не станут принимать участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Такое решение принял исполком Федерации спортивной борьбы по итогам расширенного совещания с тренерскими штабами сборных, сообщила пресс-служба спортивной организации.

В федерации напомнили, что олимпийские лицензии, дающие право на участие в международных соревнованиях, получили 16 российских спортсменов, которые показали свое мастерство в условиях жесткого давления, необоснованных ограничений и жесточайших проверок.

При этом в итоговый список Международного олимпийского комитета (МОК) попали только 10 атлетов. В реестре не оказалось двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, Заурбека Сидакова, Заура Угуева, Мусы Евлоева и других борцов сборной России. Международная организация фактически отказалась от проведения соревнований среди сильнейших борцов.

После такого шага исполнительный комитет Федерации спортивной борьбы России после обсуждения с тренерскими штабами сборных команд и спортсменами, получившими приглашение на Олимпиаду, принял решение отказаться от поездки в Париж для участия в международных соревнованиях.

На Олимпийские игры не поедут борцы по вольной, женской и греко-римской борьбе. Это станет ответом на попытки политиков сломить дух команды и неспортивный принцип МОК, сокращенный список которого подрывал единство сборной.

От участия в Олимпийских играх в Париже ранее отказались получившие приглашение теннисисты Карен Хачанов, Андрей Рублев, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская и Анастасия Потапова.

В Париж отправятся только шесть спортсменов. В состав мужской сборной вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Павел Котов. Женскую сборную на кортах французской столицы представят Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Спортсмены Россия Международный олимпийский комитет Олимпиада в Париже — 2024
06 июля 2024, 01:36
Сборная Франции обыграла Португалию вышла в полуфинал Евро
РИА «Новости»
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Футболисты сборной Франции обыграли команду Португалии в серии послематчевых пенальти в четвертьфинале Евро-2024. Таким образом команда Криштиану Роналду покидает турнир, а французы вышли в полуфинал.

В основное и дополнительное время команды играли на равных. И, несмотря на множество острых моментов, встреча в Гамбурге закончилась счетом 0:0.

Свою дальнейшую судьбу в турнире команды решали в серии послематчевых пенальти. Французы оказались точнее, забив пять мячей против трех.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду говорил, что это последний чемпионат Европы в его карьере. За свою спортивную жизнь футболист сыграл в 30 матчах Евро - это абсолютный рекорд соревнований.

Всего за сборную Роналду выступил более 1220 раз , что тоже является мировым рекордом. На этом Евро футболист впервые не смог забить ни одного мяча за турнир.

Ранее испанская сборная вышла в полуфинал Евро-2024. Теперь стало известно, что испанцы встретятся именно с французами на поле.

Чемпионат Европы по футболу 2020 Футбол Франция Криштиану Роналду Португалия
05 июля 2024, 23:03
Испания вышла в полуфинал Евро-2024
РИА «Новости»
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Сборная Испании вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу. В матче против Германии команда обыграла соперника в дополнительное время, завершив игру со счетом 2:1.

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино, заменивший Дани Карвахалю, на 119-й минуте забил решающий гол в ворота соперников. До этого в основное время голы забили испанский полузащитник Дани Ольмо и немец Флориан Вирц.

Германия не продержалась на серии пенальти, хотя до добавочного времени ее игроки доминировали на поле. Испанцы выиграли у хозяев Евро-2024. Теперь они встретятся с победителем пары Португалия - Франция. Сам чемпионат завершится 14 июля.

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин назвал испанцев главным фаворитом чемпионата Европы по футболу.

Евро Германия Футбол Испания Чемпионат Европы по футболу — 2024

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