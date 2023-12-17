Андрей Аршавин назвал лучших игроков первой части сезона РПЛ

«Мне кажется, лучших нужно выбирать из тех, кто идет на первом месте. Поэтому я бы назвал Кордобу и Сперцяна», - сказал футболист.

Он также отметил молодого игрока Никиту Кривцова. Кордоба в текущем сезоне провел 16 матчей в РПЛ, отдал четыре голевых паса и забил восемь голов. Колумбиец занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

На счету Сперцяна 18 игр в РПЛ в составе «Краснодара», в которых он отметился двумя результативными передачами и забил восемь мячей. Он также отдал передачу на победный гол Никиты Кривцова в матче с ЦСКА.

«Краснодар» обыграл московский клуб 10 декабря со счетом 1:0 и поднялся на первое место турнирной таблицы РПЛ. Петербургский «Зенит» пока что на второй строчке.