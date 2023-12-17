Андреева после снятия Костюк проиграла французу в финале турнира в Бур-де-Пеаж

Турнир прошел со счетом 5:7, 2:6.

Незадолго до матча украинка 22-летня Марта Костюк отказалась играть против 16-летней Андреевой по политическим причинам. Вместо нее против россиянки поставили 23-летнего теннисиста Дюрана.

Замену нашли в последний момент - организаторы в срочном порядке мобилизовали свою сеть игроков. Андреева рассказала, что турнир, несмотря на две замены, проходил в дружественной атмосфере.

«Нереальная атмосфера и организация. Спасибо всем, кто пришел сегодня на матч. И на самом деле это впервые, когда я держу трофей, проиграв матч», - отметила теннисистка.

Спортсменка призналась, что Дюран отлично показал себя во время матча и тоже заслужил приз.

Ранее соперником Андреевой на выставочном турнире должна была стать теннисистка Донна Векич , однако она получила травму. Организаторы приняли решение заменить ее украинкой Мартой Костюк, но та отказалась играть с россиянкой.