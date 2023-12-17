17 декабря 2023, 18:00

Андреева после снятия Костюк проиграла французу в финале турнира в Бур-де-Пеаж

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Французский теннисист Янис Газуани Дюран обыграл россиянку Мирру Андрееву в финале выставочного турнира в коммуне Бур-де-Пеаж во Франции. Интервью со спортсменкой опубликовал «Чемпионат».

Турнир прошел со счетом 5:7, 2:6.

Незадолго до матча украинка 22-летня Марта Костюк отказалась играть против 16-летней Андреевой по политическим причинам. Вместо нее против россиянки поставили 23-летнего теннисиста Дюрана.

Замену нашли в последний момент - организаторы в срочном порядке мобилизовали свою сеть игроков. Андреева рассказала, что турнир, несмотря на две замены, проходил в дружественной атмосфере.

«Нереальная атмосфера и организация. Спасибо всем, кто пришел сегодня на матч. И на самом деле это впервые, когда я держу трофей, проиграв матч», - отметила теннисистка.

Спортсменка призналась, что Дюран отлично показал себя во время матча и тоже заслужил приз.

Ранее соперником Андреевой на выставочном турнире должна была стать теннисистка Донна Векич , однако она получила травму. Организаторы приняли решение заменить ее украинкой Мартой Костюк, но та отказалась играть с россиянкой.

Россия Теннис Украина Франция
17 декабря 2023, 15:51
Украинская теннисистка отказалась от матча с 16-летней россиянкой
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Украинская теннисистка Марта Костюк отказалась от встречи с россиянкой Миррой Андреевой в финале выставочного турнира в Бур-де-Пеаж. Об этом сообщил французский журнал Le Dauphine Libere.

Костюк должна была заменить хорватку Донну Векич, получившую травму. Представляющая Украину 22-летняя спортсменка отказалась от игры из-за «геополитической ситуации».

«В чрезвычайной ситуации организаторы мобилизовали свою сеть игроков, чтобы найти решение, но безуспешно, поскольку сроки были чрезвычайно сжаты», - указали в издании.

В итоге противником 16-летней Андреевой на турнире стал француз Янис Газуани-Дюран.

Ранее теннисистка с Украины Леся Цуренко заявила , что женская теннисная ассоциация (WTA) не до конца прояснила нейтральный статус для российских спортсменов. По ее словам, украинское теннисное сообщество уже почти два года противостоит организации, которая перестала спрашивать игроков о событиях на Украине.

Россия Теннис Украина
17 декабря 2023, 12:57
Россиянин Петр Ян подерется с китайцем Сун Ядуном на турнире UFC 299
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Российский боец смешанных единоборств Петр Ян сразится с представителем Китая Сун Ядуном в рамках 299-го номерного турнира Абсолютного бойцовского чемпионата. Состязание пройдет в Майами в марте 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба UFC Russia.

В этот же вечер англичанин Майкл Пэйдж выйдет на ринг с американцем Кевином Холландом, а австралийский боец Джек Делла Маддалена подерется с бразильцем Гилбертом Бернсом. Еще одна встреча запланирована у ирландца Иэна Гэрри с американцем Джеффом Нилом.

Россияне в комментариях к публикации написали, что с нетерпением ждут боя Яна. Они рассчитывают на победу бойца.

Петр Ян - российский боец смешанных единоборств, прозвище которого «Безжалостный». Уроженец Красноярского края - экс-чемпион ACB в легчайшем весе. Ян является мастером спорта по боксу и мастером спорта по ММА, у него также есть синий пояс по бразильскому джиу-джитсу.

Ранее чемпион UFC Конор Макгрегор назвал Яна феноменальным бойцом. Он уверен, что россиянин вернет себе чемпионский пояс.

Спортсмены UFC Бокс Россия Китай
16 декабря 2023, 20:42
Капитан «Лутона» потерял сознание на матче АПЛ, игру отменили
Unsplash
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Капитан и защитник футбольного клуба «Лутон Таун» Том Локьер потерял сознание во время матча чемпионата Англии против «Борнмута». Об  этом сообщили в пресс-службе команды.

Из-за случившегося игру пришлось приостановить, а затем вовсе отменить. Встреча проходила в Борнмуте, ее прервали при счете 1:1. Локьер упал в обморок на 59-й минуте матча. После остановки игры футболистов отправили в подтрибунные помещения.

Капитана «Лутона» унесли с поля на носилках под аплодисменты трибун. По предварительным данным, игрок пришел в себя и отзывался на имя.

Локьер уже терял сознание во время матча в этом году. В мае он упал в обморок на финальной стыковочной игре за выход в премьер-лигу против «Ковентри». Тогда его госпитализировали и провели операцию на сердце. Футболист получил одобрение на продолжение карьеры в июне.

В ноябре 2023 года стало известно о смерти спортсмена Алексея Лесина. Причиной стала асфиксия, рассказал отец 31-летнего игрока. Известно, что у футболиста не было проблем со здоровьем.

Спортсмены Болезни Футбол
16 декабря 2023, 20:13
Международная федерация хоккея оставила в силе санкции в отношении Федотова и ЦСКА
Unsplash
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Независимый дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) отклонил апелляции ЦСКА и вратаря команды Ивана Федотова на решение о санкциях. Об этом сообщили на официальном сайте организации.

Ограничения связаны с нарушением контрактной договоренности с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз». Федотов заключил соглашение с клубом в 2022 году, затем ушел на год в армию. После этого он подписал контракт с ЦСКА перед сезоном-2023/24.

IIHF наказала ЦСКА запретом на международные трансферы, а голкиперу не разрешила выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) до 31 декабря 2023 года. Эти санкции остались в силе.

В сентябре IIHF оштрафовала Федерацию хоккея России (ФХР) на 5,7 тысячи долларов за участие Федотова в матче за ЦСКА. Голкипер вышел на лед в чемпионате КХЛ против казанского клуба «Ак Барс».

ЦСКА Спортсмены Хоккей Санкции

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