Анаболик нашли в допинг-пробе фигуристки Валиевой

Семикратный чемпион мира в классе автомобилей «Формула-1» британец Льюис Хэмилтон с 2005 года начнет выступление в составе «Феррари». Об этом сообщила пресс-служба гоночной команды.

Остаток сезона-2023/24 гонщик проведет в «Мерседесе», за который он выступает с 2013 года.

«С этой командой я провел потрясающие 11 лет. Очень горжусь тем, что нас удалось достичь. Эта команда была огромной частью моей жизни с 13 лет, это место, где я вырос», - сказал Хэмилтон.

С 2007 по 2013 год Хэмилтон защищал цвета «Макларена» и завоевал чемпионский титул в 2008 году. После этого он перешел в «Мерседес», в которого шесть раз стал чемпионом мира.

Британец является лидером «Формулы-1» по победам (103), подиумам (195) и поулам (104).

Ранее стало известно, что глава «Мерседеса» Тото Вольф продлил соглашение с компанией на три года.