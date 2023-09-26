Американский фигурист упрекнул всех российских спортсменов в употреблении допинга
Американский фигурист Винсент Чжоу заявил о повсеместном распространении случаев употреблении допинга среди российских спортсменов. Его слова привело издание Global Athlete.
Чжоу выразил уверенность, что ситуация с олимпийской чемпионкой Камилой Валиевой является далеко не единичным случаем.
«Моей команде известно о случаях употребления допинга среди остальных фигуристов из России. Но никто не должен удивляться, потому что статус соответствия РУСАДА все еще не восстановили», - заявил он.
Чжоу отметил, что Валиева никогда не оказалась бы в положении обвиняемой в допинге, сделай Международный Олимпийский комитет, Спортивный арбитражный суд и Всемирное антидопинговое агентство свою работу.
Фигуристка Камила Валиева 25 декабря 2021 года сдала положительную допинг-пробу. Слушания ее дела пройдут в CAS с 26 по 29 сентября.
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