Американская волейболистка Симмонс снялась в мокрой майке без бюстгальтера
Американская спортсменка Кайла Симмонс, которую в СМИ прозвали «самой сексуальной в мире волейболисткой», порадовала фанатов очередной серией пикантных снимков в социальных сетях. Фотографии она опубликовала на своей странице в Instagram*.
На фото девушка повернулась спиной к камере. Она в белой мокрой майке и красных стрингах.
Поклонники спортсменки положительно оценили ее фотосессию. Один из комментаторов написал, что поставил ее фото на телефон в качестве обоев. Другие восхитились ее шикарной фигурой, попросив сделать больше с такого ракурса.
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Откровенное фото она выложила в соцсетях.
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