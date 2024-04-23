Американская волейболистка Симмонс снялась в мокрой майке без бюстгальтера

На фото девушка повернулась спиной к камере. Она в белой мокрой майке и красных стрингах.

Поклонники спортсменки положительно оценили ее фотосессию. Один из комментаторов написал, что поставил ее фото на телефон в качестве обоев. Другие восхитились ее шикарной фигурой, попросив сделать больше с такого ракурса.

Ранее американская певица Кэти Перри появилась на прогулке в черной кожаной куртке и серых джинсах, причем спустила штаны так, что были видны ее оголенные ягодицы и черные трусы.

Откровенное фото она выложила в соцсетях.

Супермодель Ирина Шейк поделилась с поклонниками снимком, на котором она предстала в одном полотенце.

Британская актриса Эмма Уотсон на свой 34-й день рождения снялась топлес. На ней были только брюки и украшения.