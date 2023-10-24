24 октября 2023, 03:31

Американка Уильямс обрезала теннисистку из Белоруссии на общей фотографии

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Американская теннисистка, 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс обрезала белорусскую теннисистку Арину Соболенко на совместной фотографии. Публикация появилась в аккаунте американки в Instagram*.

Обе спортсменки выложили одинаковые фотографии с вечеринки в социальных сетях. Вот только снимок Серены Уильямс отличался по масштабу. Теннисистка обрезала на фото свою коллегу из Белоруссии так, чтобы она не попала на изображение.

Ранее белорусская теннисистка рассказала о конфликте с тренером украинской спортсменки, который открыто насмехался над ней после проигрыша на одном из турниров. По словам Соболенко, украинский тренер порадовался ее проигрышу.

Ранее зрители Открытого чемпионата Франции по теннису освистали украинку Марту Костюк, когда та отказалась от рукопожатия с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко. После этого украинская спортсменка заявила, что болельщикам должно быть стыдно.

*Instagram - соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

США Белоруссия Теннис
27 октября 2023, 21:50
Медведев победил Хачанова и вышел в полуфинал теннисного турнира в Вене
РИА «Новости»
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Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене. Об этом сообщило РИА «Новости».

В четвертьфинале российский теннисист встретился на корте с соотечественником Кареном Хачановым. Медведев обыграл Хачанова со счетом 6:3, 3:6, 6:3. Матч продлился два часа 17 минут.

В полуфинале Даниилу Медведеву предстоит сыграть с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) - Борна Гойо (Хорватия).

Призовой фонд турнира составляет 2,4 миллиона евро.

В начале октября Даниил Медведев проиграл итальянскому спортсмену Яннику Синнеру в финале турнира по теннису в Пекине финале турнира категории ATP 500 в Пекине. Синнер впервые одержал победу над российским спортсменом.

В начале сентября Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира - испанца Карлоса Алькараса и вышел в финал открытого чемпионата США по теннису US Open. Но в финале российский теннисист проиграл второй ракетке мира - сербу Новаку Джоковичу.

Даниил Медведев считается третьей ракеткой мира. Хотя в 2022 году он на протяжении 16 недель был на первом месте международного теннисного рейтинга. В турнирах АТР россиянин одержал победу 20 раз.

Теннис Даниил Медведев
27 октября 2023, 11:14
Умер известный российский биатлонист, знаменосец Игр-1968 Виктор Маматов
РИА «Новости»
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В возрасте 86 лет умер двукратный олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира по биатлону Виктор Маматов. Об этом сообщил Союз биатлонистов России.

«Союз биатлонистов России выражает глубокие соболезнования родным и близким. <…> После завершения карьеры Виктор Маматов успешно работал тренером и чиновником. Многое сделал для развития и популяризации биатлона в стране», - заявили в организации.

Виктор Маматов родился 21 июля 1937 года в Белово Западно-Сибирского края, будущей Кемеровской области. После службы в армии начал выступать на крупных соревнованиях, в 1966 году в возрасте 29 лет впервые принял участие в международных турнирах. Он шесть раз занимал призовые места чемпионатов мира по биатлону, из них четырежды - первые. Спортсмен победил на Олимпиадах 1968 и 1972 годов. Биатлонист выступил знаменосцем на открытии Игр-1968.

Спортсмены Биатлон
26 октября 2023, 07:48
Овечкин приблизился к рекорду Гретцки по голам в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил свою 824-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Россиянину удалось отличиться в гостевом матче с «Нью-Джерси Дэвилз».

Заброшенная шайба помогла столичному клубу подержать победу со счетом 6:4. Также он отличился результативной передачей.

Кроме Овечкина в составе «Вашингтона» отличились Коннор Макмайкл, Сонни Милано, Энтони Манта и дважды Дилан Строум.

Для россиянина гол стал 824-м в профессиональной заокеанской карьере. До рекорда знаменитого канадца Уэйна Гретцки осталось 70 голов, в его активе 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

Ранее Овечкин стал обладателем еще одного рекорда. Он стал первым хоккеистом в НХЛ, который забросил 300 шайб в численном большинстве.

НХЛ Хоккей Александр Овечкин
25 октября 2023, 18:16
Футболист Пике провалился в яму на глазах болельщиков
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Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике упал в двухметровую яму между сценой и зрительскими рядами, когда отвлекся на телефон. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент случился на открытии испанского медиафутбольного турнира Kings League. Экс-футболист направлялся к болельщикам, чтобы раздать автографы. Но в какой-то момент он отвлекся на телефон и рухнул в яму.

После падения спортсмен не получил серьезных травм, быстро поднялся и вернулся к зрителям.

Певица Шакира и Пике начали встречаться в 2010 году. Спустя два года у них родился первенец Милан, а в 2014 году звездная пара сообщила о рождении второго сына Саша. Летом прошлого года певица разорвала отношения с футболистом из-за его измен.

В прошлом году футболист «Барселоны» сообщил о завершении карьеры. Всего на его счету спортсмена 768 матчей и 36 завоеванных наград. За годы в «Барселоне» Пике восемь раз становился победителем чемпионата Испании, семь раз побеждал в Кубке страны и шесть раз - в Суперкубке страны.

Футбол

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