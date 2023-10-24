Американка Уильямс обрезала теннисистку из Белоруссии на общей фотографии

Обе спортсменки выложили одинаковые фотографии с вечеринки в социальных сетях. Вот только снимок Серены Уильямс отличался по масштабу. Теннисистка обрезала на фото свою коллегу из Белоруссии так, чтобы она не попала на изображение.

Ранее белорусская теннисистка рассказала о конфликте с тренером украинской спортсменки, который открыто насмехался над ней после проигрыша на одном из турниров. По словам Соболенко, украинский тренер порадовался ее проигрышу.

Ранее зрители Открытого чемпионата Франции по теннису освистали украинку Марту Костюк, когда та отказалась от рукопожатия с представительницей Белоруссии Ариной Соболенко. После этого украинская спортсменка заявила, что болельщикам должно быть стыдно.

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