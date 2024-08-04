Алькарас расплакался после поражения в финале Олимпийских игр в Париже

В разговоре с журналистами Алькарас заявил, что гордится серебром летней Олимпиады в Париже. Также он пообещал, что завоюет золото на следующих Играх.

«Больно проигрывать именно таким образом. У меня были шансы сравнять счет в матче, но я не смог ими воспользоваться», - пояснил он.

Встреча Алькараса и Джоковича з акончилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:2). Сербский теннисист также вырвался вперед по общему количеству побед над Алькарасом в своей карьере (4-3). В мировом рейтинге он находится на втором месте.

Для серба Новака Джоковича эта Олимпиада стала пятой в карьере. В 2008 году он завоевал бронзовую медаль.