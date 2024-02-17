Алькарас пробился в полуфинал теннисного турнира в Буэнос-Айресе

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Матч завершился со счетом 7:6 (7:1), 6:1 в пользу Алькараса, посеянного первым номером. Спортсмены провели на корте один час 41 минуту. За выход в финал испанец поборется с соперником из Чили Николасом Харри, посеянным третьим номером.

Карлос Алькарас - бывшая первая ракетка мира. Сейчас он занимает вторую строчку рейтинга теннисистов-профессионалов, уступая сербу Новаку Джоковичу. За ним следует российский спортсмен Даниил Медведев.

В ноябре 2023 года Медведев проиграл Алькарасу на турнире в Турине со счетом 6:4, 6:4.