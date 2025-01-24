Александра Поветкина дисквалифицировали до 2028 года

На основании данных, полученных от московской антидопинговой лаборатории (LIMS), в связи с обнаружением остарина в пробе от 2014 года Поветкина дисквалифицировали начиная с 21 октября 2024 года.

Также этим же решением аннулировали все результаты спортсмена с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года, включая титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Вновь участвовать в состязаниях Поветкин сможет не раньше, чем 20 октября 2028 года.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева, которую отстранили от участия в спортивных соревнованиях на четыре года в 2021 году, подала повторную апелляцию в швейцарский Федеральный суд по делу о допинге.