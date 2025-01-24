24 января 2025, 22:40

Александра Поветкина дисквалифицировали до 2028 года

РИА «Новости»
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Бывшего чемпиона мира по боксу среди профессионалов и олимпийского чемпиона Александра Поветкина дисквалифицировали на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщило Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

На основании данных, полученных от московской антидопинговой лаборатории (LIMS), в связи с обнаружением остарина в пробе от 2014 года Поветкина дисквалифицировали начиная с 21 октября 2024 года.

Также этим же решением аннулировали все результаты спортсмена с 28 сентября 2014 года по 9 сентября 2024 года, включая титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Вновь участвовать в состязаниях Поветкин сможет не раньше, чем 20 октября 2028 года.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева, которую отстранили от участия в спортивных соревнованиях на четыре года в 2021 году, подала повторную апелляцию в швейцарский Федеральный суд по делу о допинге.

Спортсмены Допинг Суд Правила Бокс
20 января 2025, 02:52
Стали известны гонорары Махачева и Нурмагомедова за выступление на UFC 311
РИА «Новости»
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Атлетическая комиссия штата Калифорния обнародовала фиксированные гонорары за выступление на турнире UFC 311. Боец смешанного стиля Ислам Махачев заработал 200 тысяч долларов, сообщило MMA Fighting.

Россиянин в четвертый раз защитил титул чемпиона в легком весе, он получит 200 тысяч долларов без учета бонуса за победу. Его сопернику бразильцу Ренато Мойкано заплатят 250 тысяч долларов Троюродный брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов заработал 100 тысяч долларов. Одолевший его представитель Грузии Мерабу Двалишвили получит 500 тысяч без учета бонуса за победу.

Российский боец досрочно победил бразильца Ренато Мойкано на турнире UFC 311. Махачев идет на первом месте рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) и защитил титул в рекордный четвертый раз. За его плечами только одно первое поражение в карьере в поединке с бразильцем Адриану Мартинсом.

Хабиб Нурмагомедов Спортсмены UFC Рейтинги
20 января 2025, 02:30
«Отличный игрок». Трамп неожиданно упомянул Овечкина в своей речи накануне инаугурации
РИА «Новости»
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Накануне церемонии инаугурации избранный президент США Дональд Трамп в своей речи похвалил российского хоккеиста Александра Овечкина. Об этом сообщило РИА «Новости».

Трамп выступил на митинге сторонников в крытом спортивно-развлекательном комплексе Cpital One Arena. Это домашняя площадка команды «Вашингтон Кэпиталз», нападающим которой является российский спортсмен.

«Я бы хотел поблагодарить владельцев этой арены… Их команда сейчас в отличном положении, и Овечкин отличный игрок, правда?» - сказал он.

Ранее комиссионер заокеанской лиги Гэри Беттмэн заявил, что Овечкин, стремящийся побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по заброшенным голам в регулярных чемпионатах НХЛ, представляет вашингтонский клуб , а не свою страну.

До этого сообщили, что российский хоккеист увеличил количество своих заброшенных шайб до 874. Сейчас он по этому показателю все еще находится на втором месте, так как Гретцки забил 894 гола.

США Спортсмены Хоккей Дональд Трамп Россия Александр Овечкин
19 января 2025, 22:15
Большунов упал и финишировал пешком на Кубке России по скиатлону
РИА «Новости»
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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов находился в группе лидеров в скиатлоне на пятом этапе Кубка России, но упал незадолго до финиша и завершил гонку пешком. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

В Казани завершился пятый этап Кубка России на 20 километров в скиатлоне. По итогам гонки первое место занял Сергей Ардашев. Прославленный спортсмен Большунов остался без медалей из-за обидного падения, хотя после старта он находился в группе лидеров.

Лыжник упал за километр до финиша, расстроился, снял лыжи и завершил гонку пешком. Падение произошло, когда на трассе борьба обострилась до предела. Пока неизвестно, почему Большунов упал.

«Эмоции очень классные, скиатлон - суетная гонка. Я чуть не попал в завал, когда Большунов упал. Успел резко его объехать, хорошо, что контролировал ситуацию. Если бы не было сил, то я бы тоже упал», - рассказал позже Ардашев «Матч ТВ».

В декабре 2024 года призер зимних Олимпийских игр Александр Панжинский назвал главной причиной бед Большунова болезни при подготовке и подводке к первым стартам, обратив внимание также на фактор возраста.

Спортсмены Награды Россия
19 января 2025, 09:23
Махачев «задушил» Мойкано и защитил титул чемпиона UFC
Global Look Press
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Российский боец Ислам Махачев досрочно победил бразильца Ренато Мойкано на турнире UFC 311 в Лос-Анджелесе. Россиянин защитил титул чемпиона организации в легком весе.

Поединок завершился в первом раунде, когда Махачев перевел оппонента на настил и провел удушающий прием.

Мойкано вышел на бой на коротком уведомлении, заменив представителя Армении Армана Царукяна, снявшегося из-за травмы спины.

Махачев одержал 27-ю победу в 28 боях в смешанных единоборствах, он идет на первом месте рейтинга UFC вне зависимости от весовых категорий (Р4Р) и защитил титул в рекордный четвертый раз. Мойкано потерпел шестое поражение в карьере при 20 победах и одной ничьей.

В со-главном поединке турнира другой россиянин - Умар Нурмагомедов - решением судей проиграл грузину Мерабу Двалишвили в титульном поединке в полулегком весе.

Спортсмены UFC

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