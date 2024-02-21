21 февраля 2024, 10:55

Александр Овечкин принес «Вашингтон Кэпиталз» победу и приблизился к новому рекорду

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Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Две шайбы в ворота гостей забил капитан команды Александр Овечкин, сообщил «Чемпионат».

«Сегодня был очень важный матч для нас, это была игра за четыре очка. <…> Мы провели хороший матч, сыграли умно и заработали важнейшие очки», - сказал он журналистам.

Игра прошла 21 февраля на стадионе Capital One Arena в Вашингтоне. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Коннор Макмайкл открыл счет на 39-й секунде игры. Следующую шайбу забил Александер Хольц из «Нью-Джерси Дэвилз», затем инициативу перехватили хозяева. Коннор Макмайкл повторил успешный удар, Александр Овечкин забил дважды, Дилан Строум и Майкл Сгарбосса - по одному разу. Эрик Хаула принес своей команде вторую шайбу.

«Вашингтон Кэпиталз» занял 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. На счету Александра Овечкина 412 голов в домашних матчах НХЛ. Он обошел Яромира Ягра и поднялся на третье место в истории НХЛ. Теперь российский хоккеист уступил по этому показателю лишь канадцам Горди Хоу с 449 шайбами и Уэйну Гретцки с 492 успешными ударами.

В начале февраля Александр Овечкин забил 57-ю шайбу в ворота без голкипера. Он побил рекорд Уэйна Гретцки.

Спортсмены Хоккей Александр Овечкин
21 февраля 2024, 10:54
Новый совладелец появился у клуба «Манчестер Юнайтед»
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Миллиардер из Великобритании Джим Рэтклифф стал новым совладельцем футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщили на сайте английской команды.

Рэтклифф купил 25% акций клуба класса B и столько же акций класса A. Сумму сделки оценили в 1,2 миллиарда фунтов стерлингов. Договор заключили 16 февраля в 23:59 по местному времени.

Миллиардер уже инвестировал в английский «Манчестер Юнайтед» 200 миллионов долларов. До конца года ему предстоит вложить еще порядка 100 миллионов. Средства направят на улучшение инфраструктуры стадиона «Олд Траффорд».

«Стать совладельцем „Манчестер Юнайтед“ - это большая честь и большая ответственность», - сказал Рэтклифф.

По его словам, завершение сделки по покупке клуба - начало пути по возвращению «Манчестер Юнайтед» на вершину английского, европейского и мирового футбола. Он обещал создать для болельщиков «условия мирового класса».

Исполнительный сопредседатель Джоэл Глейзер поприветствовал миллиардера в качестве совладельца.

Великобритания Спортсмены Футбол
20 февраля 2024, 15:21
ЦСКА неожиданно расторг контракт с американским баскетболистом Бартоном
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Американский баскетболист Уилл Бартон ушел из ЦСКА, не сыграв за армейцев ни одной игры. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Спортсмен подписал контракт с ЦСКА три недели назад. Соглашение расторгли из-за одного из условий, прописанных в документе. Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) вернулся в США.

«Клуб продолжает работу по поиску новичка на позицию второго-третьего номера», - указали в пресс-службе.

Ранее антидопинговое агентство дисквалифицировало на три месяца экс-капитана баскетбольной команды ЦСКА Никиту Курбанова. Такое решение в надзорном ведомстве приняли из-за наличия запрещенного вещества в допинг-пробе спортсмена. По информации РУСАДА, баскетболист принимал кокаин.

Курбанов приостановил спортивную карьеру в октябре 2023 года. В ЦСКА сообщали, что спортсмен решил уйти из спорта по личным причинам.

США ЦСКА Спортсмены Баскетбол
20 февраля 2024, 12:34
Автор победного гола сборной Германии по футболу в финале ЧМ-1990 умер в 63 года
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На 64-м году жизни умер немецкий футболист Андреас Бреме. Об этом сообщила пресс-служба «Баварии» в социальной сети X.

Бреме является чемпионом мира 1990 года в составе сборной Германии по футболу. Тогда команда обыграла Аргентину. Он же забил гол с пенальти в этом матче.

В «Баварии» не назвали причины смерти спортсмена. Однако, по данным сайта Sport24 , Бреме скончался в результате остановки сердца в стенах больницы. Его госпитализировали в ночь на вторник, 20 февраля. Врачи не смогли спасти спортсмена.

За свою карьеру Бреме играл за такие клубы, как «Интер», «Бавария», «Саарбрюккен» и «Сарагоса». Он сыграл 301 матч в Бундеслиге. После этого решил завершить карьеру и стал тренером. Бреме руководил клубом «Кайзерслаутерн» с 2000 по 2002 годы.

Германия Спортсмены Больницы Футбол
20 февраля 2024, 05:03
Три шайбы Капризова принесли «Миннесоте» победу со счетом 10:7 в матче НХЛ с «Ванкувером»
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Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал шесть очков в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Ванкувером». Об этом написало издание Sports.ru.

Встреча завершилась победой «Миннесоты» со счетом 10:7. Матч проходил в Сент-Поле штата Миннесота. Капризов забросил три шайбы и сделал три голевые передачи, он набрал шесть очков и продлил результативную серию до пяти игр.

Российский хоккеист в 48 матчах текущего сезона набрал 57 очков, в том числе 23 очка за заброшенные шайбы.

IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на сезон-2024/25. Возвращение сборных в состав участников соревнований сочли небезопасным. Федерация хоккея России назвала это решение дискриминацией. В ФХР указали, что в международных соревнованиях продолжают участвовать команды стран, которые ведут вооруженные конфликты.

НХЛ Хоккей

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